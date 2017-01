Kyk: Angelique gaande oor manlief, Jacques Potgieter, se nuwe haarstyl

Nuwe jaar. Tiek. Nuwe rugbyspan. Tiek. Nuwe voorkoms. Tiek. Angelique Gerber se man, Jacques Potgieter, skop omtrent die jaar op ’n hoë noot af!

My family 👶🏻👨🏻👸🏼 A photo posted by Angelique Potgieter (@angeliquegerber83) on Jan 22, 2017 at 12:56am PST

Die spiertier, wat in vanjaar se Superrugbytoernooi vir die Bulle gaan uitdraf, het onlangs van sy lang haredos ontslae geraak. En Angelique en van sy aanhangers kan nie genoeg kry van sy nuwe haarstyl nie. Ander is juis bekommerd dat die paartjie se twee maande oue kleinding, Jacques, nie sy pappa gaan herken noudat hy sy kenmerkende lang lokke laat waai het nie!

2017 New year✔️ New team✔️ New look✔️ #bullsforwards 🔵 A photo posted by Jacques Potgieter (@jacquespotgieter7) on Jan 23, 2017 at 8:52pm PST

Jacques is tans op ’n spanbousessie saam met die Bulle by die Victoria-waterval.

Eerste toer vir die jaar saam die @blue_bulls_official sien baie uit om die jaar great te begin met n goeie game en lekker spanbou by Victoria falls✌️️ @rgsnyman @johnnykotze13 @v_isagie @lizogqoboka #loodisgroot😂 A photo posted by Jacques Potgieter (@jacquespotgieter7) on Jan 25, 2017 at 9:00pm PST

Daar was gemengde reaksie onder sy aanhangers toe Jacques onlangs op sosiale media foto’s van sy nuwe korter kapsel gedeel het. Maar daar is een van sy aanhangers wat nie genoeg kon kry van sy nuwe voorkoms nie – sy vrou, Angelique. By een foto waar hy met ’n donkerbril by die Victoria-waterval poseer, skryf sy ewe: “Sexy!!”

Awesome day at Victoria falls👌 A photo posted by Jacques Potgieter (@jacquespotgieter7) on Jan 30, 2017 at 2:34am PST

Angelique het ook op Instagram aanhangers vasgevat wat ’n eiertjie te lê gehad het oor haar man se nuwe haarstyl.

Toe een laat hoor: “Nog net daai fieslike baard! laat hom waai…”, het Angelique ewe laat hoor: “en dis vieslik met ’n ‘v’ nie ’n ‘f’ nie! Spel darem net reg as jy so wil praat.”

“Ek dink nie jy is in die posisie om vir my man te sê hy het ’n vieslike baard nie,” het Angelique verder geskryf. “Bly eerder stil of gebruik beter woorde!”

Ander was weer vol lof vir Jacques se nuwe voorkoms.

“Dit lyk mos nou sommer baie beter!” het nog een laat hoor terwyl ander nie uitgepraat kon raak oor hoe aantreklik die flank nou lyk nie. Ons stem!