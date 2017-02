Kyk: Afrikaanse sanger lyk nou hééltemal anders — herken jy hom?

Die sanger en liedjieskrywer Vaughan Gardiner het ’n nuwe voorkoms.

Onthou jy nog die donkerkopman met die ernstige kyk in die oë? Wel, hy het nog daardie ernstige oë, maar sy hare is iets van die verlede.

Vaughan spog nou met ’n gladgeskeerde kop en ’n welige baard. “Dit is iets wat ek al ’n hele ruk oorweeg het omdat my vrou baie van die look hou,” vertel hy.

“Die draaipunt het gekom net voor my dogtertjie, Ameline (8 maande), op 6 Junie verlede jaar gebore is. Ek het besluit om dit toe te doen net ingeval my dogtertjie sonder hare gebore word, dan hoef sy nie alleen te voel nie,” skerts hy.

Vaughan sê hy was skrikkerig om self die lem nader te trek en sy vrou, Nerine, moes help.

“Ons het dit eers geskeer tot op ’n nommer 0 en toe het ons dit verder met ’n skeermes geskeer. Nou is dit vir my tweede natuur om dit self te doen. Ek kan dit sommer sonder ’n spieël doen.”

Toe sy hare af is, het Vaughan besef hoe koud dit is as jy nie meer hare het nie.

“Ek het dit ook nog in die winter afgeskeer, dus was dit seker nie die beste besluit om so in die diepkant in te spring nie. Dis ook vir ’n ruk vreemd om jouself in die spieël te sien.”

Volgens Vaughan versorg hy sy baard met baardseep en -olie. Hy gebruik ook ’n produk wat sy baard sagter maak en bevog.

“Ek het besef dit is baie belangrik om jou baard te versorg omdat dit iets is wat baie vinnig kan droog en bros word.”

En noudat hy anders lyk — voel hy anders?

“Ek moet sê ek voel ek het meer selfvertroue omdat ek gemaklik voel met die voorkoms. Ek was baie skepties om dit eers te doen, want ’n mens weet nie hoe jy sonder hare gaan lyk nie.”

Tog is Vaughan bly hy het die kans gewaag.

“Ek is ’n voorstander vir ’n bietjie verandering. As jy nie van die verandering hou nie, kan jy altyd weer jou hare laat teruggroei, of jou baard skeer (in my geval). ’n Mens kan so vasgevang word in jou huidige voorkoms en basies agter dit wegkruip omdat ’n mens bang is om iets nuuts te probeer. Ek geniet dié voorkoms en ek glo ek gaan nog vir ’n lang tyd hierdie voorkoms behou. En dit is minder moeite om nie jou hare in die oggend hoef te doen nie.”

Maar kan enigiemand ’n kaalkop dra?

’n Kaalkop pas by enige gesigsvorm, verduidelik Sarah-Jane Nicholson, ’n haarstilis by Glasshouse Rejuvenation for Men in Kaapstad.

Sy sê die nek, skouers en vorm van jou kop gaan beklemtoon word as jy jou hare afskeer.

“Ek sal voorstel dat ’n professionele haarstilis jou hare die eerste keer afskeer. ’n Haarstilis sal dalk iets raaksien wat jy nie sien nie en vir jou raad kan gee.”

Volgens Sarah-Jane moet jy ligloop vir gewone skeermeslemmetjies omdat jy jouself maklik kan raak skeer, want jou kop het kontoere en kurwes.

“En as jy boonop nie agter jou kop kan sien nie, kan jy jouself plek-plek raak skeer. Daar is niks leliker as ’n merk op ’n varsgeskeerde kop nie.”

Jy moet onthou om elke dag ’n bevogtiger met sonskerm aan jou kop aan te wend, sê Sarah-Jane. “Onthou, jou nuutgeskeerde kop word nou aan sonstrale blootgestel.”

Ander bekendes wat kaalkop is:

Akteur en avonturier Ivan Zimmermann



Die sanger en televisie-aanbieder Nataniël.