Klavierkuiers: Pedro se duet saam met Snotkop betower

Pedro Kruger bring hulde aan ons land se grootste sangers in die musiek-en-geselsprogram. Dié week kuier Pedro om die klavier met Snotkop.

Wat was vir jou die lekkerste deel van jou kuier saam met Pedro?

Definitief die verrassingsboodskappe op video van Lizz Meiring en Woutrine Theron! Albei van hulle is beautiful mense wat ’n groot rol gespeel het in my lewe en loopbaan.

Wat maak Pedro volgens jou uniek?

Hy het ’n intense belangstelling in sy medemens. Iets wat mens nie deesdae meer so gereeld ervaar nie. Hy luister.

Wat is jou gunstelingding om te doen op ’n Vrydagaand?

Met ’n mikrofoon in die hand. Op ’n verhoog. Met musiek. Voor mense wat saam met my vergeet van die wêreld en ons eie probleme.

Noem vir ons drie van jou gunstelingliedjies.

Lisa se Klavier, Johnny is nie dood nie en Thriller.

Wat is drie goed wat jy hoop mense eendag oor jou sal sê?

Dat ek ’n goeie mens was, dat ek interressant was en dat ek mooi gekyk het na hulle.

Kyk die video hier: