Klavierkuiers: Pedro se duet saam met Mynie Grove betower

Pedro Kruger, bring hulde aan ons land se grootste sangers in die musiek- en geselsprogram. Die week kuier Pedro om die klavier met Mynie Grove.

Wat was vir jou die lekkerste deel van jou kuier saam met Pedro?

Om wéér saam met hom aan ’n tv program te werk sedert die vroeë 2000’s se Liriekeraai, was die lekkerste.

Wat maak Pedro volgens jou uniek?

Hy is soos jou gunsteling pantoffels – warm en gemaklik, maar net baie mooier!

Wat is jou gunstelingding om te doen op ’n Vrydagaand?

Klavierkuiers met Pedro!

Noem vir ons drie van jou gunstelingliedjies.

Almaz – Randy Crawford

The Quiet Joys of Brotherhood – Sandy Denny

I can’t make you love me – Bonnie Raitt

