Klavierkuiers: Pedro en Lize Beekman sing die verhoog aan die brand

Pedro Kruger bring hulde aan ons land se grootste sangers in sy musiek-en-geselsprogram. Vandeesweek kuier hy om die klavier met Lize Beekman.

1. Wat was vir jou die lekkerste deel van jou kuier saam met Pedro?

Daar is nie ’n deel wat ek wil uitsonder nie, want die hele ervaring was mooi en lekker. Dit was ’n nuwe gesels met ’n ou vriend en ons is omring deur kosbare mense wat ’n mens omarm het.

2. Wat maak Pedro volgens jou uniek?

Hy gee die beste drukkies! Hy gesels ook maklik en lekker en weet hoe om te luister ook.

3. Wat doen jy die graagste op ’n Vrydagaand?

’n Rustige uitspan en ontspan by die huis saam met geliefdes.

4. Noem vir ons drie van jou gunstelingliedjies.

Daar bestaan nie vir my iets soos “sy gunstelingliedjies” nie, want dit verander gedurig na gelang van waar en in watter omstandighede ek my bevind.

5. Wat is drie goed wat jy hoop mense eendag oor jou sal sê?

Sou iemand die behoefte hê om iets oor my te sê, dan gewoon wat hulle nodig het om te sê. Ek sal dit nie wil voorskryf of voorsê nie.

Kyk hier na haar optrede: