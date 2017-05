Karlien van Jaarsveld is weer swanger!

Ek wil lewe in jou skaduwee, ek wil jou blik oor alles voel Elke oggend as die son opkom, oor my bed en kas en stoel Ek wil weet net wie en wat jy is, ek wil jou fyn maal op die wal Ek wil jou rook soos goeie kruie uit die diepste, diepste dal Ek wil jou dophou as jy luister na die woorde van matrose Ek wil saamgaan op jou strooptog, ek wil deel in jou psigose Kuns is edel, kuns is boos, kuns is nogtans skadeloos Kind van sonde, kind van troos, kind van Liefde uit die Oudedoos – Koos Kombuis

