Kaaskoek, rus en bootritte vir Amalia Uys dié Feestyd

Haar ma se gebakte kaaskoek en gerookte ham by die Kersete is waarna die aktrise Amalia Uys dié feestyd die meeste uitsien.

Sy en haar kêrel, Shaun Golding, kuier hierdie vakansie by haar ouers, Celia en Abè, in hul strandhuis in Port Owen en later in die vakansie beoog hulle om KwaZulu Natal toe te gaan vir ’n troue.

Tradisies oor Kersfees is gewoonlik skemerkelkies op haar pa se boot, Bearcat, lawwe geskenke en mooi versierings.

“My ma is baie kunstig en bring elke jaar iets nuuts in die prentjie. Ons gaan elke jaar Muisbosskerm toe tussen Kersfees en Nuwejaar vir lekker kos en kuier.”

Die lekkerste deel van die vakansie vir haar is om te rus saam met die mense wat sy die liefste in die wêreld het.

“Ritte uit op ons boot met my pa as kaptein en braai as die weer mooi is.”