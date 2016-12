Jy sal skaars glo wat dié agt beroemdes eens moes doen om geld te maak

Bryan Cranston Voor sy tyd in Malcolm in the Middle en Breaking Bad het Bryan gewerk by ’n maatskappy, Great Expectations, en afsprake vir mense help reël. Dié ster het onlangs teenoor die Britse geselsprogramaanbieder Graham Norton onthul dat hy video’s gemaak het van kandidate se profiel en ’n onderhoud gevoer het met elkeen wat liefde gesoek het. Hy het ook ’n grappige weergawe gegee van hoe sy eie video sou gelyk het: “Hallo, ek is Brian. Ek is 60 en as jy ’n groepswoeps vir drie verkies, moet jy onthou: Ek hou van Malcolm in die middel!”

Kanye West Die rapper is nou wel deesdae ’n volgroeide ontwerper met sy eie Yeezy-handelsmerk, maar daar was ’n tyd toe Kanye by Gap klere reggepak en verkoop het as ’n winkelklerk. Blykbaar het dié ervaring in sy tienerjare sy begeerte aangevuur om self klere te maak, hoewel hy erken hy het dit nie toe al besef nie. ’n Mens kan dié musikant se verwysing na sy tydjie by die kleinhandelaar hoor in sy snit Spaceship op die album The College Dropout waar hy rap: Let’s go back, back to the Gap / Look at my check, wasn't no scratch.

Brad Pitt Brad was nie altyd op Hollywood se A-lys nie; trouens, hy het amper ’n graad in joernalistiek aan die Universiteit van Missouri verwerf toe hy opskop en Los Angeles toe trek. Terwyl hy roem nagejaag het, het dié wel geklede spiertier allerhande werkies om den brode gedoen. Hy het selfs koelkaste afgelewer en ’n hoenderkostuum gedra om die restaurantgroep El Pollo Loco te bemark. Dis selfs vreemder dat Brad ook eksotiese danseresse in ’n limousine gekarwei het. “Ek sou hulle oplaai en by die joppie sou ek die geld kollekteer, die swak kassette van Prince speel en die meisies se klere vang. Dit was nie ’n gesonde atmosfeer nie en het erg neerdrukkend geraak,” het hy in 2007 onthou.

Christopher Walken Hy is nogal ’n mag om mee rekening te hou op die silwerdoek en dis duidelik Christopher is in die regte lewe net so ’n wildewragtig soos in die dae toe hy ’n leeutemmer was. Toegegee, dit was net ’n somer lank toe die akteur 16 was, en hy hou vol dit was nie regtig “tem” nie, maar ons is steeds beïndruk! “(Die eintlike temmer) sou ’n toertjie met ’n tiental groot katte uitvoer. En dan sou hy aan die einde al die leeus uitstuur en net die een ou wyfie agterhou, en dan sou ek inkom met my sweep en haar laat regop sit,” het hy in 2015 erken terwyl hy toegegee het die leeu was meer soos ’n hond. “Sy was baie dierbaar . . .”

Rachel McAdams Terwyl Rachel by McDonald’s gewerk het, was sy baie ver verwyder van haar “plastiek” karakter in Mean Girls. Sy was sowat drie jaar lank by die kitskosgroep in diens en hoewel sy dit as “’n lekker plek om te werk” beskryf, het dit nie ideaal geklink vir die ster, wat op ’n keer ’n lemoensapmasjien gebreek het, nie. “Ek is nogal behep met hande was en het eenvoudig nie tyd gehad nie,” het sy op ’n keer verduidelik. “Hulle sou sê: ‘Haai, die deurryers hoop op. Staak jou handewassery!’”

Nicole Kidman Om haar ma, wat aan borskanker gely het, te ondersteun, het ’n jong Nicole haar toneelspel opsygesit en ’n masseerterapeut geword. Sy het gehelp met haar ma se fisioterapie nadat sy reeds ’n rol as vroulike byspeler in die TV-reeks Five Mile Creek losgeslaan het. Ons wed Nicole was, nadat haar ma die siekte geklop het, verlig daaroor dat sy die moeilike tyd vir haar ’n bietjie makliker kon maak. “Ek beskou probleemoplossing en om lewens te red as baie belangriker as my rolprentloopbaan,” het sy eenkeer opgemerk.

Geena Davis Sy was sedert die vroeë 1980’s ’n instelling in Hollywood; dus is dit moeilik om jou ’n tyd voor te stel toe Geena net moes stilstaan en niks doen nie. Dit was toe sy destyds werk gekry het by die klerewinkel Ann Taylor as lewende mannekyn. Haar verskyning in die winkelvenster het ook die aandag op haar gevestig, want sy het voorheen onthou hoe ’n skare eenkeer buite die winkel begin saamdrom het. “Wanneer ek agtergekom het hul aandag begin afdwaal, sou ek soort van soos ’n robot beweeg. Maar toe het iemand gesê: ‘Wel, dis nie ’n elektriese mannekyn nie, want sy is nie ingeprop nie.’” Jy sou ons ’n rat voor die oë kon gedraai het, Geena!