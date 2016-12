Juanita du Plessis verklap haar perfekte Kersdag

Vir die sangeres Juanita du Plessis beteken Kerstyd twee dinge: Gehaltetyd saam met die familie en rus!

Huisgenoot het by haar gaan inloer om te hoor wat haar feestydplanne is.

Wat beplan jy om in die Desembervakansie te doen?

Ek gaan dit net rustig vat. ’n Bietjie lees en DVD’s kyk, lekker eet, en kosbare en nodige tyd saam met my familie geniet.

Wat gaan jy op Kersdag doen?

Ons is altyd as familie saam oor Kersfees en ons sal hierdie jaar dalk ’n skaap op die spit hê en net die samesyn geniet! Kersfeestyd is altyd vir my familietyd!

Is daar iets op die Kerstafel waarna jy die meeste uitsien?

Al die Kersfeeskos is te lekker! Maar die nagereg is waarna ek altyd die meeste uitsien!

Het julle enige tradisies oor Kersfees of Nuwejaar?

Ons hou ’n speletjiestoernooi. Van die oggend tot die aand speel ons net speletjies! Van bordspeletjies tot vlugbal in die swembad!

Wat is vir jou die lekkerste omtrent die Desembervakansie?

Net om af te skakel en die kosbare oomblikke saam met my familie te geniet. Elke jaar maak ons nuwe en spesiale herinneringe. Die opwinding van Kersboom opslaan, liggies opsit en natuurlik geskenkies oopmaak op Oukersaand aand is altyd ’n hoogtepunt! Ek verruil hierdie tyd vir niks in die wêreld nie!