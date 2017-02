Jordan is in sy pa se hemp skool toe; Kylie en Amor hou mekaar styf vas tuis

Sy was eers bekommerd toe Jordan (13) ’n dag ná die dood van sy pa, die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen, vanoggend skool toe wou gaan.

“Hy het sy pa se hemp gedra,” vertel ’n emosionele Amor Vittone. ’n Blou hemp van sy pa se J9-stigting, wat hom vir lyers aan motorneuronsiekte (MNS) beywer. Op die hemp pryk ’n foto van Joost se gesig en handtekening – en Jordan wou dit met trots ter ere aan sy pa dra. Amor het vandag dieselfde hemp, net in groen en goud, aan.

“Jordan was sterk en het net gesê: ‘Ek wil hê Pappa moet my sien.’ Kylie (Joost en Amor se 10-jarige dogter) is sagter,” sê Amor. “Sy het vandag by die huis gebly en ons het mekaar styf vasgehou.”

Joost is Maandagmiddag, omring deur sy geliefdes, in sy huis in Dainfern, Johannesburg, oorlede nadat hy ná amper ses jaar sy stryd teen MNS verloor het.

“Dis asof Jordan binne sekondes as die man in die huis oorgeneem het. ‘Mamma, kan ek vir jou tee maak? Hoe of waar kan ek help?’ Hy wil vir ons wys hy is sterk,” vertel Amor tussen die trane deur.

Sy sê haar vervreemde man se dood voel nog heeltemal onwerklik.

Vir die wêreld was hy ’n rugbylegende, “maar vir ons was Joost soveel meer”.

“Hy was ’n formidabele man. Ons sal hom onthou as die beste pa. Vir my was hy ’n beste vriend en iemand wat altyd raad gehad het. Hy bly my eerste liefde. Ek het my heel grootste geskenk, my kinders, van hom gekry.”

Die aktrise en sangeres het Suid-Afrika bedank vir al die ondersteuning en boodskappe wat die familie ontvang.