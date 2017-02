Jongste nuus oor Joost: Oud-Bokheld op ventilator – so gaan dit nou

Die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen (45) se toestand is nou meer stabiel, maar hy is aan ’n asemhalingsmasjien gekoppel waar hy steeds in die Life Fourways-hospitaal in Johannesburg in die waakeenheid om sy lewe veg.

Pieter van der Westhuizen (47), Joost se broer, het bevestig dat Joost met ’n ventilator suurstof deur deurmiddel van ’n pyp in sy mond kry. Hy vertel Joost het onder die omstandighede ’n goeie eerste nag in die hospitaal gehad.

“Joost se aand was rustig. Sy toestand is nou meer stabiel,” het Pieter Sondagoggend per SMS aan Huisgenoot gesê. Dit kom 24 uur ná Joost Saterdag na die hospitaal gehaas is toe hy asemhalingsprobleme ontwikkel het.

Joost se J9-stigting wat hom vir MNS-lyers beywer, het in ’n laaste plasing Saterdagaand gedeel: “Hou asseblief aan bid, die familie waardeer al die ondersteuning van oor die wêreld heen.”

Joost, wat in 2011 met die aftakelende motorneuronsiekte (MNS) gediagnoseer is, het net meer as twee maande ’n suurstofmasjien begin gebruik om hom, veral snags, te help as hy voel hy het asemnood.

Amor Vittone, Joost se vervreemde vrou en die ma van sy kinders, Jordan (13) en Kylie (10) het Saterdag die hele dag saam met Joost se naaste familie en vriende by die hospitaal gewaak. Sy was doodmoeg toe sy eers ná 21:00 by die huis aankom op die landgoed in Dainfern, Midrand waar Joost ook naby haar saam met drie heeltydse versorgers bly.

Sy het ook die “siek” gerugte veroordeel van mense wat sonder die regte inliging plasings in sosiale media maak.