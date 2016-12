Joe Foster praat oor sy hartseer en besielende Kersfees langs die kus

Hierdie Kersfees gaan Joe Foster omring wees deur goeie vriende, maar hy gaan sy ouers, Johan (62) en Jannette (61) Vorster (Foster is Joe se verhoogvan), en sy sussies, Gerda van Pletsen (27) en Rennette van der Merwe (35), baie mis terwyl hy langs die kus is.

Johan, ’n mediese dokter, herstel by hul huis in Honeydew van “ ’n rowwe dubbele knievervanging. So ek moet hulle agterlaat en gaan nie soos altyd saam met hulle Kersfees vier nie,” vertel Joe eksklusief aan Huisgenoot.

“Dit maak my hartseer, maar ek het my beste vriende by my; mense vir wie ek baie lief is. Ek het die beste vriende. Ek het onlangs verjaar en is lank laas so bederf,” sê hy.

Die 34-jarige sanger moet gedurende die Desember-vakansie ’n paar vertonings doen; kuslangs in die Wes- en Suid-Kaap. “Maar ek gaan beslis nie net werk nie. Ek en vier vriende is saam op die pad en gaan sommerso tussenin vakansie hou.”

In die feestyd gaan hulle die Vorsters se vakansiehuis hul “Hakuna Matata Quarters” maak, waar hulle so “rustig soos bedlampies” gaan verkeer.

“En absoluut niks doen behalwe swem, seekos eet en lekker kuier en so dan en wan dolfyne loer terwyl hulle in die oseaan se mooiste blou baljaar nie. Wanneer ons nie daarmee besig is nie, gaan ons op Mosselbaai, Stilbaai, Groot-Brak, George en ’n klomp ander plekke in die Wes- en Suid-Kaap op ’n verhoog wees en doen waarvoor ek die liefste is.

“Ek gaan ook so op ’n bietjie herlaai, want dit was ’n groot maar baie harde jaar. Wel, die beste een nog wat ek onthou. Ongelooflike nuwe projekte en avonture begin en ek maak in Januarie ’n nuwe studio in Pretoria oop.

“Ek het dus nou baie vars lug, woud- en strandstappies en kuier nodig vir inspirasie vir 2017; dit gaan ’n groot jaar wees,” voorspel hy.

Joe werk aan ’n duetalbum en ook ’n uitreiking van ’n ander kunstenaar wat hy aanstaande jaar onder die vaandel van sy maatskappy gaan bekendstel. Hy het nou sy eie produksiehuis.

“Ek is amptelik nie meer ’n onafhanklike kunstenaar nie. Ek is nou ’n volle Coleske Artist-kunstenaar, iets waaroor ek baie opgewonde is. Ek gaan nou meer hand aan hand saam met hulle ’n pad stap.”

Vir Joe is Kersfees eintlik ’n dankbaarheidsfees. “Dis ’n tyd om te besin en ’n tyd om te laat gaan en te omhels.”

Hier is van die vakansieplanne van ander sangers wat soos Joe Foster in Wian Smith se WS Marketing-stal is:

Tiro, die Tswana-sprekende Afrikaanse sanger van Namibië, se planne:

“Ná die optredes wat nog voorlê, vertrek ek middel Desember saam met vriende Mosambiek toe vir ’n week lange vakansie by ’n idilliese plek langs die see. Ons gaan snorkel en ontspan. Dit is so goed om in die paradys te wees.

“Daarna gaan ek by my ouers en familie kuier in Namibië, waar ek my 30ste verjaardag saam met my pa se 70ste gaan vier. Ek was vier jaar laas vir Kersfees by my mense; dit is hoog tyd.”

Die operasanger Henry van Dyk:

“Kersdag sal vanjaar begin met ’n vroegoggendkerkdiens in Pretoria, waar ek ook orrel sal speel. Dan oor die Jukskeirivier na Misty Hills Country Hotel op Muldersdrift, waar ek die middag ’n Kersoptrede gaan doen.

“Die laaste trek vir die dag is dan met ons kampeermatrasse en tradisionele Kerskoek na ’n reeds oorvol familiekuier in die Noordwes, waar ons seker by ’n dorpshuis sal moet tent opslaan! Geseënde Kersfees aan al die Huisgenoot-lesers.”

Riaan Grobler van Dis die Liefde-faam:

“Ek is so gelukkig om met my droomvakansie te gaan. Ek besoek Holland, Duitsland, Oostenryk, Italië en Frankryk.

“Ek wou nog altyd met Kersfees in Rome gewees het, en vanjaar gebeur dit. Daarna gaan ek Nuwejaar onder die Eiffeltoring in Parys wees.”

Die Afrikaanse popprinses Rinel Day, wat dansliedjies soos DJ Speel Dit Weer sing:

“As ’n kunstenaar is dit nie altyd moontlik om hierdie spesiale vakansiedae tyd saam met jou geliefdes deur te bring nie omdat ons gewoonlik gehore tydens hul wegbreektye saam met hul familie moet vermaak.

“Vanjaar het ek besluit om ‘n blaaskans te vat en Kersfees op Sannieshof by my ouers en geliefdes te wees.”