J-Lo deel die oulikste kiekie van haar en kêrel se dogters

Jennifer Lopez het ’n foto gedeel waarop haar dogtertjie saam met dié van haar kêrel, Alex Rodriguez, speel terwyl die nuwe paartjie se gesinne mekaar beter leer ken.

Die treffermaker van On The Floor en die voormalige bofbalster van New York Yankees gaan sedert Maart vanjaar uit en dit lyk asof hul romanse ernstiger raak.

Hulle het die Dominikaanse Republiek onlangs saam met hul kinders besoek en Jennifer het die oulike kiekie geneem van Emme, haar 9-jarige dogter, wat deur Natasha, Alex se 12-jarige dogter, op haar rug gedra word. Sy het die foto op Instagram gedeel met die byskrif: “Tashi and Lulu.”

Jennifer het ook ’n seun, Max, en Alex het nog ’n dogter, Ella.

Dit was Jennifer (47) se eerste konsert in dié land. Sy het verlede Saterdag by die Altos de Chavon-amfiteater by die Casa de Campo Resort and Villas opgetree.

Marc Anthony, haar eksman, het op die verhoog by haar aangesluit en sy en Alex het die partytjie ná die konsert saam bygewoon.

Volgens ’n bron wat met E! News gesels het, het die paartjie die volgende dag ’n Paaseier-soektog by die oord aangebied.

“Jen en Alex het vroeg wakker geword en daar het ’n ry Paasmandjies op die patio vir hul kinders gewag. Familie en vriende is genooi vir ’n Paaseiersoektog op die grasperk van die oord,” het die ooggetuie vertel. Nadat al die eiers opgeraap is, het die verliefde paartjie en hul kinders saam ’n gesinsete genuttig en fliek gekyk.

Die vakansie het egter nie net uit pret en plesier bestaan nie – liefdadigheidswerk was Maandag deel van Jennifer en Alex se program. Hulle het die Mission International Rescue (MIR) Foundation besoek en behoeftige skoolkinders ontmoet. Die paartjie het skoolvoorraad soos rugsakke en potlode aan leerders van die MIR Elementary School uitgedeel.

Die foto van Emme en Natasha saam beteken dat Jennifer en Alex “aansienlik ernstiger” is met mekaar as wat baie mense dink, het ’n ingeligte bron aan Page Six, die skinderkolom van die New York Post, vertel.



