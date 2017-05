Is dit Taylor Swift se nuwe kêrel?

Ons almal ken haar as die Grammy-bekroonde sangeres wat gewoonlik romanties gekoppel is met hartebrekers, maar hierdie keer probeer Taylor Swift (27) glo iets anders.

Die Shake it Off-sanger rinkink deesdae in Londen met haar nuutste liefe, die Britse akteur Joe Alywn (26).

Volgens The Sun is hulle al ’n paar maande ’n paartjie, maar wil dit blykbaar ’n geheim hou oor haar mislukte verhouding met Tom Hiddleston, ook ’n Britse akteur.

Joe handhaaf ’n lae profiel, totaal anders in vergelyking met haar vorige verhoudings met onder andere die sanger Harry Styles, DJ Calvin Harris en John Mayer.

Joe het ongeveer net 3000 volgelinge op Twitter teenoor Taylor se 84 miljoen volgelinge.

’n Bron het aan The Sun vertel dat dié paartjie ernstig is oor hul verhouding. “Dit lyk soos die ware Jakob, maar sy is vasbeslote om haar romanse vir eers stil te hou,” vertel die bron.

Sy spandeer glo baie tyd met Joe, maar dra ’n pruik om die publiek te vermy en het selfs ’n huis in Londen gehuur om tyd met hom te spandeer.

Nie net het sy ook haar sekuriteitsmanne genader om haar ten alle tye te beskerm nie, maar sy gebruik ook haar eie straalvliegtuig om heen en weer te reis.

“Dit is glad nie ’n geleentheid om ’n nuwe paartjie aan te kondig nie, die enigste rede hoekom niemand hiervan weet nie, is omdat net Taylor en Joe se naaste vriende en familie hiervan bewus is. Hulle is al vir maande ’n paartjie.

“Na al die aandag wat sy na haar 1989-toer ontvang het, het sy besef dat sy meer versigtig moet wees as dit by haar persoonlike lewe kom. Hulle het saam besluit om dit privaat te hou,” vertel die bron aan The Sun.

Joe is bekend vir sy rol in die Oorlog-drama, Billy Lynn’s Long Halftime Walk en hy was ook te sien in die fliek The Sense of an Ending.

