Is dié gewilde haarstyl terug?

In 2014 en 2015 was dit oral waar jy gekyk het: Die langerige bob – iets tussen ‘n kort bob-haarstyl en skouerlengtehare – waarmee elke vrou gespog het.



Maar toe kondig kenners soos die modetydskrif Vogue aan die lang bob, of lob, soos dit ook genoem word, is amptelik ounuus en langer hare is nou weer in die kol.

Maar kyk jy so na die rits bekendes wat nou weer die skêr nader getrek het en dit blyk die lob is hier om te bly.

Die aktrise Katie Holms (38) het die koppe laat draai toe sy vroeër die week by die opening van die Tribeca-filmfees in New York aangekom het.



Ander bekendes wat steeds met die voorkoms spog sluit in Khloe Kardashian, die TV-aanbieder Minki van der Westhuizen en die voormalige mejuffrou Suid-Afrika Liesl Laurie.



