Internasionale sangsensasie se huis deur poetsbakkers as te koop aangebied

Drake se huis in Los Angeles is na bewering te koop aangebied deur ’n poetsbakker wat geen verbintenis met die rapper het nie.

Die Kanadese musikant se huis was kortstondig op die eiendomswebtuiste Zillow.com as te koop geadverteer. Die blyplek, kompleet met ’n grot in die Playboy-styl, was vir sowat R270 miljoen gelys.

Maar ’n eiendomsagent van Los Angeles sê die huis is op Zillow gelys deur ’n poetsbakker wat beweer het hy is Drake se bestuurder.

Alexei Pavlov, ’n agent vir First Choice Realty in Los Angeles, het aan redakteurs by die eiendomswebtuiste Mansionglobal.com gesê hy het die inskrywing gesien en die foonnommer gebel wat as ’n kontak gegee is.

Hy het toe ingestem tot ’n verkoopprys van byna R270 miljoen vir Drake se droomhuis, wat ook ’n sauna en tuisteater het.

Alexei sê hy het dokumente onderteken waarin ingestem word dat die eiendom gelys word, met die Hotline Bling-rapper se regte naam, Aubrey Drake Graham. Maar toe hy verder ondersoek instel, het hy per ongeluk ’n konsep-inskrywing van Drake se huis op veelvoudige eiendomswebtuistes gelaai.

Alexei het aan TMZ.com gesê nadat hy vir die poetsbakker nog dokumentasie gevra het wat hulle toestemming gee om namens die musikant op te tree, het hulle erken hulle is nie Drake se bestuurder nie en die inskrywing was ’n poets.

Plasings wat lui die huis is te koop het sedertdien van eiendomswebtuistes verdwyn.

Dit sou vreemd gewees het as Drake die huis verkoop het, want die ster het blykbaar verlede jaar die eiendom langsaan vir amper R40,5 miljoen gekoop – glo om te verhoed dat sy bure oor geraas kla.

