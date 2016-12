Huldeblyke stroom in ná ‘prinses’ se dood

Harrison Ford het sy oorlede Star Wars-kollega, Carrie Fisher, as “briljant” en “enig in haar soort” beskryf in ’n roerende huldeblyk.

’n Woordvoerder van Carrie se aktrise-dogter, Billie Lourd, het die dood van die ikoon Dinsdag aangekondig, vier dae ná sy in die hospitaal opgeneem is nadat sy ’n hartaanval aan boord van ’n vlug tussen Londen en Los Angeles gehad het.

Sy was 60.

Carrie se ma, die Hollywood-veteraan Debbie Reynolds, het haar dogter se ondersteuners bedank vir hul liefde en ondersteuning kort na die ster se tragiese dood. Vroeë huldeblyke van Carrie se vriende en aanhangers het reeds begin instroom, insluitend van haar Star Wars-kollegas Billy Dee Williams en ’n “platgeslane” Mark Hamill wat gesê het hy het “geen woorde” om sy hartseer mee te beskryf nie.

Nou het Harrison Ford, wat as Han Solo in die Star Wars-reeks verskyn het, gepraat oor Carrie wat sy silwerdoek-liefde prinses Leia vertolk het. In haar onlangse memoir, The Princess Diarist, het die aktrise ook onthul sy en Harrison het ’n drie maand lange buite-egtelike verhouding gehad terwyl hulle aan die eerste Star Wars-prent gewerk het in 1976.

“Carrie was enig in haar soort…briljant, oorspronklik. Snaaks en vreesloos,” het Harrison in ’n verklaring gesê. “Sy het haar lewe dapper geleef…My gedagtes is saam met haar dogter, Billie, haar ma, Debbie, haar broer, Todd, en haar vele vriende. Ons gaan almal haar mis.”

Die skepper van Star Wars, George Lucas, het ook sy hartseer uitgespreek: “Carrie en ek was vriende vir die grootste deel van ons volwasse lewens,” het die 72-jarige rolprentmaker gesê. “Sy was baie slim; ’n baie talentvolle aktrise, skrywer en komediant met ’n baie kleurvolle persoonlikheid wat almal liefgehad het.”

“Sy was ons groot en kragtige prinses in Star Wars — vurig, wys en vol hoop in ’n rol wat meer vereis het as wat meeste mense sou dink. My gebede is met Billie, Debbie en al Carrie se familie, vriende en aanhangers. Almal gaan haar mis.”

Volgens berigte het Carrie, wat in 2015 se Star Wars: The Force Awakens weer die rol van prinses Leia vertolk het, reeds haar tonele vir die opvolgprent, Star Wars: Episode VIII, voltooi. Hierdie Star Wars-prent, die agste, word aanstaande Desember uitgereik.

© Cover Media