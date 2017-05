Hier is koningin Elizabeth se amptelike aankondiging waaroor die wêreld gons

Prins Philip tree vanjaar af en sal nie meer openbare optredes maak nie, het Buckingham-paleis vanoggend aangekondig by die noodvergadering wat koningin Elizabeth belê het.



Die internet was aan die gons ná die koningin alle personeel van al haar paleise onverwags vir ’n vergadering byeengeroep het.

Volgens Daily Mail sou die personeel toegespreek word deur die mees senior beampte, lord Chamberlain van die koninklike huishouding, sowel as die koningin se privaat sekretaris, sir Christopher Geidt.

Terwyl die wêreld vir die aankondiging gewag het, het sommiges ook ’n bietjie humor in hierdie ongewone saak gesien.

#BuckinghamPalace Emergency meeting of all staff…Dust found on skirting boards,no toilet roll & some one left the milk out💤 pic.twitter.com/B40jJKqRqP — Kassasimone Le Boo (@rosiewhatacutie) May 4, 2017

#BuckinghamPalace ok who stole the cheese — RafiqBizAdviser (@EnbrightSL) May 4, 2017

Me: I’m not into drama

“An emergency meeting has been called at #BuckinghamPalace”

Also Me: pic.twitter.com/S9wxbIe2uw — Brandy (@YourLocalBrandy) May 4, 2017

Im not even British and im waiting like #BuckinghamPalace pic.twitter.com/9RK14cPRtn — Rizwan Raza (@crisspyguy) May 4, 2017

‘Granny, #BuckinghamPalace will never trend on twitter’

‘We’ll see’

calls an emergency meeting. — Alice Vandersee (@AliceVandersee) May 4, 2017