Het dié bekende net een arm?

Die bekende ontwerper en voormalige Spice Girl, Victoria Beckham is bekend daarvoor om haar regterarm te versteek as sy poseer vir fotos.

Wel dit en haar glimlag!

Die foto is in 2016 geneem toe Victoria haar hotel in New York verlaat het. Geen regterarm in sig nie.

Hier poseer Victoria weereens haar ikoniese eenarm-posisie by die 2016 Cannes Film Fees in Frankryk. Haar selfvertroue is aansteeklik om nie eers te praat van haar uitrusting wat haar soos ’n handskoen pas!

Victoria lyk stylvol in ’n langmou-rok waar dit voorkom of een van haar arms heeltemal verberg is.

Victoria is opgetof en op pad na haar kantoor in New York. Sy lyk slaggereed vir die dag in geel! Haar arm, soos in vele van haar kiekies, is weg!

Die ontwerper verlaat haar hotel in New York en lyk stylvol in haar winterklere. Haar sonbril is egter, soos haar versteekte arm, altyd byderhand.

Wat dink jy van dié versteekte arm?