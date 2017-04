Heinz Winckler kuier in Duitsland – kyk sy ongelooflike foto’s

Heinz Winckler is pas terug op eie bodem nadat hy vir ’n uitreiktoer in Duitsland was.

Gedurende sy tyd daar het hy verskeie foto’s en inskrywings op sosiale media gedeel onder #enswgermany (Every Nation Somerset West), waar hy sy Christelike kontemporêre aanbiddingsalbum, “The Roar”, bemark het.

As deel van die ENSW-toer het hulle God se woord versprei en welwillendheidswerk verrig.

Op 7 April het Heinz op Facebook geskryf hulle het hul werk by die Bethany House of Hope by die Bethany Revival Center in Bassum, Duitsland die vorige dag voltooi. “Wat ’n ongelooflike gevoel van prestasie!” skryf h yonder die hutsteken #IchLiebeDeutchland #ENSWGermany2017 Every Nation Somerset West.

Later die dag skryf hy hulle het die vorige aand die voorreg van bediening by die Bethany Revival Center se #JesusHaus in Bremen gehad. “Dit is ’n plek waar hulle (mense) voer en skuiling verskaf vir hawelose mense. “Ons het getuienisboodskappe en die evangelieboodskap versprei. Dankbaar!”

Op die toer het Heinz ook sy suster en swaer in Holland gesien. “Wonderlike dag in Holland gister!” skryf hy in Engels. “Het my suster en swaer gesien, pannekoek geëet by Pleisterplaats en bedien by die wonderlike Fire Church in Netherlands. Wow!”

Gedurende hul tyd in Duitsland is daar ook tyd ingeruim vir vleisbraai.

“Vanaand word Bremen Braai-man soos die Suid-Afrikaners vir die Duitsers leer wat #Braai is!,” skryf Heinz onder die hutsteken lekker @everynationsw#enswgermany2017