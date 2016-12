Groot nuus oor Serena Williams

Tenniskampioen Serena Williams het haar verlowing aan die tegno-reus Alexis Ohanian aangekondig.

Die 35-jarige atleet het die opwindende trounuus onthul toe sy Donderdag op Reddit, die kletswebtuiste, ’n gedig gedeel het – haar verloofde het immers in 2005 gehelp om die webtuiste van stapel te stuur.

Serena skryf: “Ek het tuis gekom. ’n Bietjie laat. Iemand het ’n tas vir my gepak. En ’n koets het vir my gewag. Bestemming: Rome . . .”

Sy het voortgegaan deur te verklap sy en Alexis het die eerste keer in die romantiese stad in Italië ontmoet en Rome die plek genoem “waar hulle sterre die eerste keer ontmoet het”.

Serena het die oomblik beskryf toe Alexis die groot vraag gevra het, en vertel die verlowing het plaasgevind by die plek waar hulle mekaar die eerste keer ontmoet het.

“By dieselfde tafel het ons die eerste keer per toeval ontmoet, hierdie keer was dit g’n toeval nie, maar sy keuse.”

Sy het die oulike gedig (heelwat meer poëties in Engels!): “Op een knie het hy vier woorde gesê . . . En ek het ja gesê.”

Die tennisster het die 33-jarige entrepreneur in 2015 ontmoet en hulle is sedertdien smoorverlief.

Vroeër in 2016 het Serena verklap sy wil kinders hê sodra sy met die regte maat gevestig is.

“Ek wil beslis eendag kinders hê,” het sy aan Amerika se Glamour-tydskrif vertel.

“Dit is iets wat ek nog altyd wou gehad het – vir so lank as wat ek kan onthou. En hoe ouer ek word, hoe meer dink ek: ‘Ek is te jonk!’”

“Hopelik kan ek een van die dae ’n bietjie groot word, ernstig raak, en hulle (kinders) sommer vinnig kry.”

– Cover Media