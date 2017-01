Goeie nuus: TV-liefling is glo swanger!

Die aktrise, Laura Prepon, ook bekend as Alex Vause van Orange is the New Black, is, na berig word, swanger.

Bronne het aan die tydskrif People vertel die 36-jarige aktrise en haar verloofde, Ben Foster (ook 36), verwag hul eersteling.



Pregnant Laura Prepon Steps Out with Baby Bump at Sundance Film Festival https://t.co/pvS97LiH3S #babies #tv — Sekinat (@Sekinatlawal081) January 24, 2017

Die twee is sedert verlede jaar ’n paartjie en Ben het in Oktober die groot vraag gevra.

Die paartjie vier die nuus van hul baba by die Sundance-rolprentfees in Utah, waar Laura haar nuwe rolprent, The Hero, bekendstel.

Die nuus oor hul baba was amper so ’n groot skok soos hul verlowing – Laura het in Oktober verlede jaar by die première van The Girl on the Train in New York opgedaag met ’n nuwe ring aan haar vinger en met haar verloofde gedweep.

Die aktrise het onlangs erken hul program is so bedrywig dat dit vir haar moeilik is om haar troue te beplan:

“Hy is op pad om aan twee rolprente te werk,” het sy aan E! News vertel. “Dit is net, jy weet, beplanning. Dis kwaai.”

Laura het ook probleme met haar gastelys, want sy wil van haar groot dag ’n intieme geleentheid maak.

“Ons wil net ’n baie klein troue hê, maar daar is so baie mense vir wie ons liefhet en omgee,” het sy vertel.



8 more days!!! So excited for Season 4 of #OITNB! pic.twitter.com/spQhO07f1F — Laura Prepon (@LauraPrepon) June 9, 2016

“Dis vreemd. Die opstel van jou gastelys vir die troue is skynbaar ’n hele affêre wat nogal ’n klompie probleme kan veroorsaak. Die rolverdeling van Orange is the New Black alleen sluit seker 50 mense in.”

Maar vir die oomblik geniet Laura haar verlowing: “Ek’s gelukkig . . . Hy’s die liefde van my lewe.”

Ben het sy verlowing met Robin Wright, Sean Penn se eksvrou, in 2015 ’n tweede keer beëindig. Hulle het in 2012 begin uitgaan en hy het in Desember 2013 die jawoord gevra, maar hulle is byna ’n jaar later uitmekaar.

Hulle het toe nog ’n slag herenig, maar in 2015 het hul paaie geskei. Hy is ook verlede jaar romanties verbind met Karen Elson, eksvrou van die rocker Jack White.

Laura het voorheen met Christopher Masterson, die broer van Danny Masterson, haar medester in That 70’s Show, uitgegaan, asook met die akteur Scott Michael Foster.

– Cover Media