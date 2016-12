Gewilde sangeres word ma en deel twee skattige foto’s!

Die sanger Pink (37) het een van die beste kersgeskenke ooit gekry toe sy vir die tweede keer ma word.

Pink, oftewel Alecia Moore, het Maandag saam met haar man, Die BMX-jaer Carey Hart, die geboorte van hul jongste, Jameson Moon, aangekondig.

Die gewilde kunstenaar het haar seun aan die wêreld bekendgestel via die sosialemedia-platform Instagram. Sy het twee foto’s met haar 1,3 miljoen volgelinge gedeel, een van haar saam met die kleinding en een van hom saam met sy pa.

Jameson Moon Hart 12.26.16 A photo posted by P!NK (@pink) on Dec 28, 2016 at 2:31pm PST

“Dit sal ons eerste vakansie by die huis wees”, het Carey an People.com gesê. “Gewoonlik reis ons om tyd saam my vrou se familie in Pennsylvania te spandeer. Dit gaan lekker wees om net bietjie tuis te wees.”

Die egpaar het gekies om die kind se geslag tot aan die heel einde ’n verassing te hou, hoewel Carey erken het hy soek eintlik graag ’n seun.

Hy het wel bygevoeg: “Ek soek net graag ’n gesonde kind. Dit is al wat vir my saak maak.”

I love my baby daddy 💙 A photo posted by P!NK (@pink) on Dec 28, 2016 at 2:46pm PST

Die twee sterre sal binnekort weer feesvier met hul 11de huweliksherdenking die 17de Januarie.