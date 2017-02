Gewilde Afrikaanse sanger ‘skrik groot’ toe wiel op hoofweg loskom

Die sexy Afrikaanse sangsensasie Brendan Peyper het sy moses amper teëgekom toe die wiel van sy bakkie onverwags op die hoofweg afbreek.

Die Stop, Wag, Bly Nog ’n Bietjie-sanger was Saterdag op pad na die OR Tambo Internasionale Lughawe toe sy agterwiel afbreek. Hy moes Saterdagoggend na Mosselbaai vlieg om die aand by die Dias-fees op te tree.

Tania Fourie, woordvoerder vir Select Musiek, vertel aan Huisgenoot Brendan het baie groot geskrik. “Ons is net dankbaar dat hy niks oorgekom het nie,” sê Tania.

Goedhartige verbygangers het die ster raakgesien en gestop om hulp te verleen.

En hoewel hy sy vlug verpas het, het die feesorganiseerders hom tegemoet gekom en sy vertoning met ’n paar uur uitgestel. Brendan sal na verwagting om 22:00 optree.

“Brendan is so lief vir daardie bakkie. Hy het onlangs nuwe wiele opgesit maar het nie die regte sleutel om die wiele te vervang nie.”