Gespierde akteur trek vermeende bromponiedief vas ná aksiebelaaide jaagtog

Tom Hardy het glo ’n burgerlike inhegtenisneming uitgevoer toe hy ’n vermeende bromponiedief vastrek nadat hy hom Sondag in Londen agternagesit het.

Die 39-jarige akteur het sy lyf superheld gehou toe hy twee mense glo ’n bromponie sien steel. Daarna het hulle by ’n besige kruising in Richmond in die suidweste van Londen daarmee teen ’n Mercedes bots.

Terwyl een van die diewe binne sekondes gevang is, het die ander een spore gemaak – en dis toe dat Tom oorgaan tot aksie.

Volgens Arun Pullen, ’n ooggetuie, het Tom die verdagte deur tuine en ’n sakeperseel gejaag voor hy hom ingehaal, vir versteekte wapens deursoek en ’n burgerlike inhegtenisneming uitgevoer het.

“Dit was gek – asof hy tot superheldmodus in ’n aksiefliek oorgeskakel het. Twee seuns op die (gesteelde) bromponie het ’n rooi lig verontagsaam en teen ’n motor gebots,” het Arun aan die Britse koerant The Sun gesê.

“Tom moes in die pad afgestap het. Hy is soos blits agterna en het woedend gelyk.”

Nadat hy die verdagte gevang het, het Tom hom glo na ’n busstop daar naby gesleep en hom daar gehou tot die polisie opgedaag het. En toe die beamptes op die toneel verskyn, het Tom glo trots vir hulle gesê: “Ek het hom gevang.”

“Die kind het verslae en geskok gelyk,” vertel Arun. “Tom Hardy is duidelik nie ’n man met wie ’n mens mors nie. Ek dink hy het selfs die kind se ID bekyk voor die polisie oorgeneem het.

“Ek het Tom gevra wat gebeur het. Hy het gesê hy het die outjie deur my agtertuin gejaag en hom om die blok gevang, maar die roete was soos ’n aanvalsbaan.”

Albei verdagtes is in die voorval beseer en die twee word nou van diefstal aangekla.

Tom het glo ook vir ’n ander omstander gesê: “Die klein swernoot het iets gesteel en nou sit hy met ’n gebreekte been.”

Die akteur is gewoond daaraan om opwindende waagtoertjies in sy rolprente uit te voer. Hy het al in flieks soos Inception, The Dark Knight Rises en Mad Max: Fury Road ’n hoofrol gespeel.

© Cover Media