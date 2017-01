George Michael se lewensmaat reageer op selfdood-twiets wat storm ontketen

Die sanger George Michael se lewensmaat, Fadi Fawaz, se Twitter-profiel is na bewering op Nuwejaarsdag deur kuberkrakers oorgeneem. Die kuberkrakers het glo boodskappe wat beweer dat die geliefde sanger sy eie lewe geneem het, deur sy Twitter-profiel gedeel.

Daar is Sondag vanaf Fadi se profiel getwiet, “om jou lewensmaat dood aan te tref, vreedsaam in sy bed – dit is ’n Kersfees wat ek nooit sal vergeet nie.” Sondag het sy twiets weer opslae gemaak toe dit beweer het dat Michael sy eie lewe geneem het.

“George wou net doodgaan, dis al wat hy wou hê. Hy het menig keer sy eie lewe probeer neem en dit eindelik reggekry,” lees die boodskappe. “Ons het mekaar baie lief gehad en was amper 24 uur ’n dag saam.”

Fadi hou vol die boodskappe is die werk van ’n kuberkraker.

“Ek is geskok oor wat aangaan op Twitter. My profiel is gekaap en ek het dit toegemaak”, het hy aan The Daily Mail in Brittanje gesê.

“Dit is skrikwekkend, om eerlik te wees. Ek is nie verantwoordelik vir daai twiets nie. Ek het om 11:30 wakker geword en die nuus gesien. Ek gaan myself nie verder hieroor bekommer nie.”

Die oorsaak van George Michael se dood is steeds onbekend. ’n Post-mortem is Vrydag uitgevoer, maar die uitslae was volgens die Thames Valley-polisie té wissevallig en verdere toetse sal uitgevoer word.

“Die uitslag daarvan sal waarskynlik eers oor ’n paar weke van nou af bekend wees.”