George Michael se lewensmaat onthou hartverskeurende oomblik toe hy popster se liggaam vind

“Dit is ’n Kersfees wat ek sal nooit vergeet nie”.

Die popster George Michael is op Kersdag in die ouderdom van 53 oorlede. Volgens ’n roerende Tweet Maandag was dit skynbaar sy lewensmaat wat eerste op sy lewelose liggaam afgekom het.

Die Londonse haarkapper Fadi Fawaz het na bewering ontdek die Last Christmas-sanger is dood in sy huis in Goring-on-Thames, Oxford.

“Dit is ’n Kersfees wat ek nooit sal vergeet nie: om jou lewensmaat rustig en dood in die bed (te vind) eerste ding in die oggend,” het Fadi op Twitter geskryf.

“Ek sal nooit ophou om jou te verlang nie xx.”

Dié twee is al sedert 2012 ’n paartjie, berig MailOnline .



ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx — Fadi Fawaz (@fadifawaz) December 26, 2016

Die Wham!-sanger is “vreedsaam in sy slaap oorlede” op 25 Desember in sy huis in Oxford, Engeland, het sy reklameagent Maandag bevestig.

“Dit is met groot hartseer dat ons bevestig ons geliefde seun, broer en vriend George het vreedsaam by sy huis oor die Kerstyd gesterf,” lui die verklaring.

“Die familie vra dat hul privaatheid in hierdie moeilike en emosionele tyd gerespekteer word. Daar sal geen verdere kommentaar in hierdie stadium gelewer word nie.”

Volgens die BBC het die Thames Valley-polisie bevestig een van hul ambulanse het Sondag, 25 Desember, ’n eiendom in Goring-on-Thames in Oxfordshire om 13:42 besoek.

Geen oorsaak vir George se dood kon dadelik bepaal word nie, maar die polisie vermoed nie vuilspel nie. Sy voormalige agent, Michael Lippman, het wel aan die media gesê hy is dood weens hartversaking. ’n Nadoodse ondersoek gaan in die komende dae uitgevoer word om die presiese oorsaak te bepaal.

Intussen het talle bekendes se huldeblyke vir die ontslape popster steeds bly instroom. Mariah Carey en Paul McCartney tel onder diegene wat hul medelye teenoor George en sy geliefdes uitgespreek het.

Paul het ’n roerende huldeblyk op sy webwerf gedeel, waarin hy skryf: “George Michael se mooi siel en musiek sal voortleef selfs na sy skielike dood. Ons het al op verskeie geleenthede saamgewerk en sy merkwaardige talent het altyd deurgeskyn en sy sin vir humor het die ervarings selfs meer aangenaam gemaak.”

En Mariah het haar goeie vriend onthou terwyl sy vakansie hou in in Aspen, Colorado.

“George Michael, jy was so ’n inspirasie. Ek is geseënd om nie net ’n aanhanger nie, maar ook ’n vriend van jou te wees. Mag jy in vrede rus…”



George Michael 💔😢 You were such an inspiration. I'm honored to have not only been your fan, but a friend as well. May you rest in peace. pic.twitter.com/jJKSz22fHH — Mariah Carey (@MariahCarey) December 26, 2016

Intussen het George se voormalige lewensmaat, Kenny Goss, in ’n verklaring gesê hy was ’n “vriendelike en vrygewige man”.

Die voormalige paartjie is in 2009 uitmekaar na byna 15 jaar saam. Volgens Kenny was hulle steeds goeie vriende nadat hul verhouding verbrokkel het.

“Ek is hartseer oor die nuus dat my liewe vriend en jare lange liefde George Michael dood is,” het Kenny geskryf. “Hy was ’n groot deel van my lewe en ek het hom baie, baie lief gehad. Hy was ’n uiters vriendelik en vrygewige man.”

