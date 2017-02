George Michael se dood – nuwe wending in ondersoek

Die polisie het Fadi Fawaz, George Michael se minnaar, van enige betrokkenheid by die sanger se dood vrygeskeld.

Die sanger van Careless Whisper is op Kersdag verlede jaar in die ouderdom van 53 jaar by sy huis in Oxfordshire, Engeland, oorlede.

Fadi, wat met die sanger uitgegaan het, het Michael se liggaam in sy bed by sy huis gevind. Boodskappe wat later op die haarstilis se Twitter-rekening geplaas is, het gelui die sanger het selfmoord gepleeg. Fadi het egter later ontken hy was vir die twiets verantwoordelik en het kuberkrakers daarvan beskuldig dat hulle vals gerugte versprei het.

Die polisie van Thames Valley het Fadi verlede maand ondervra tydens hul poging om die laaste ure van die ster se lewe saam te stel.

’n Polisiewoordvoerder het nou aan die Britse koerant The Mail on Sunday gesê hulle verwag geen gemene spel rakende die sanger se dood nie.

’n Woordvoerder het aan die nuusblad gesê: “Ons is tevrede dat daar geen verdagte omstandighede is nie.” Sy kêrel is dus van enige moontlike betrokkenheid onthef.

Fadi, wat vier jaar in ’n verhouding met George was, is na bewering ondervra omdat gevrees is George het aan ’n oordosis dwelms gesterf. Hy het voorheen aan verslaggewers gesê hy het die aand van George se dood in sy motor geslaap, maar het ook gesê die polisie “weet alles”.

’n Bron het aan The Sun gesê: “Polisiebeamptes van die hoofmisdaadeenheid het begin om vrae te stel aan almal wat tydens George se dood, en ook die vorige dag, in die omgewing was.

“Hulle wil ’n idee saamstel oor die wyse waarop George se laaste sewe dae verloop het.”

Die sanger se begrafnis is intussen uitgestel, aangesien Darren Salter, die hooflykskouer, volgens berig word steeds op die uitslae van die toksikologietoetse wag wat nodig is om die oorsaak van die sanger se dood te bepaal.

Die polisie van Times Valley het aan The Mail On Sunday gesê hulle verwag die uitslae “binnekort”. Volgens onbevestigde aanvanklike berigte het George moontlik aan kongestiewe hartversaking gesterf.

