George Michael se begrafnis moet eers wag op toksikologie-verslag

George Michael se begrafnis is glo vertraag omdat die lykskouer nog wag op die resultate van die toksikologietoetse op die sanger se liggaam.

Die Careless Whisper-sanger is op Kersdag op 53 jaar by sy huis in Oxfordshire, Engeland dood. ’n Aanvanklike nadoodse ondersoek was “onoortuigend” en toksikologietoetse is te aangevra om vas te stel of dwelms ’n rol in George se dood gespeel het.

Die polisie van Thames Valley wag egter nog op die uitslae van hierdie toetse, berig die Britse koerant Daily Mirror. En dit beteken Darren Salter, die senior lykskouer in Oxfordshire, kon tot dusver nie ’n geregtelike doodsondersoek na die Wham!-ster se dood open nie.

George se liggaam sal slegs aan sy familie gegee word as alle toetse uitgevoer en ’n volledige geregtelike doodsondersoek voltooi is.

Fadi Fawaz, die sanger se aan/af kêrel, het op George se liggaam by sy huis afgekom en twiets wat hy later gedeel het, het daarop gesinspeel dat die sanger dalk sy eie lewe geneem het.

Die haarstilis het later volgehou hy was nie vir die twiets verantwoordelik nie en kuberkrakers vir die verspreiding van valse gerugte blameer.

George se familielede het daarna ’n verklaring uitgereik waarin hulle mense vra om nie te bespiegel oor die oorsaak van die sanger se dood totdat die lykskouer se verslag uitgereik is nie.

“Daar was in die week sedert sy tragiese dood heelwat kommentaar gelewer en bespiegel oor George en die omstandighede rondom sy dood,” het ’n verklaring van sy geliefdes aan BuzzFeed News gelui. “Dis onvermydelik dat daar in die toekoms meer gaan wees. Die familie is verpletter met sy heengaan en wil nie kommentaar lewer op enige bespiegeling, nou of in die toekoms, nie.

“Die uitslae van hierdie (toksikologie) toetse sal waarskynlik vir ’n hele paar weke nog onbekend wees. Mnr. Michael se dood word tans nog as onverklaarbaar, maar nie verdag beskou nie.”

Cover Media