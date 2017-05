FOTO’S: Kyk hier na die ongelooflike glasstruktuur vir Pippa Middleton se troue

As jy die prinses van die partytjiebeplanningswêreld is, sal mense verwag jy moet geen moeite vir jou eie groot dag ontsien nie.

En Pippa Middleton (33) gaan beslis nie teleurstel nie!

Die toekomstige mev. James Matthews sal Sondag voor die kansel staan in wat beloof om die glanstroue van die eeu te wees. Dis nou buiten die dag toe haar ousus kansel toe gestap het in ’n propvol plegtigheid wat regstreeks op televisie na miljoene mense wêreldwyd uitgesaai is.





Maar ons dwaal af.

Pippa en haar 40-jarige sakemanverloofde sal in die St. Mark’s-kerk in Englefield, net buite the Middletons se tuisdorp Bucklebury, Berkshire, afhaak. Kate en Pippa se ouers, Carole en Matthew Middleton, woon steeds daar.

Die Middleton-familie se landgoed is net 11 km van St Mark’s af. Die gaste sal ná die “formele drankies” daarheen gaan om te eet, nog te drink en vrolik te wees op die statige eiendom van R95,4 miljoen.

Die voorbereidings vir die spoggerige onthaal is in volle gang, met ’n weelderige markiestent met glaspanele wat reeds op ’n grasperk op die landgoed opgeslaan is.

Dit is gerieflik, want reën word vir Sondag voorspel – wat nie ideaal is as jy ’n tuinparty vir jou huweliksonthaal beplan het nie!

Volgens The Sun is die struktuur sowat 12 m x 36 m groot en bied dit plek vir sowat 350 gaste.

Onder hulle sal haar ouer suster, Catherine, die hertogin van Cambridge (35), en dié se man, prins William (34), en hul koninklike kleingoed, prins George (3) en prinses Charlotte (2), wees. Die bloubloedboetie en -sussie gaan elk ’n vername rol op die groot dag speel. George gaan die hofknaap wees en klein Charlotte ’n blommemeisie.

