Gaan Abba in 2018 herenig?

Dit maak nie saak hoe oud jy is nie. Wanneer een van Abba se liedjies oor die radio speel, sing die meeste mense saam.

Of dit nou Mamma Mia of Money, Money, Money is, vir daardie oomblik is jy een van Abba se groeplede en is die wêreld jou gehoor.

Van 1974 tot 1982 het Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson en Anni-Frid Lyngstad die wêreld aan hul voete gehad.

Die een na die ander Abba-treffer het die rekordlyste geklim. Tot vandag toe is hul musiek onder die beste verkopers van alle tye.

Sedert dié groep in Desember 1982 ontbind het, het hul grootste aanhangers net een wens – net nog een konsert.

Die webtuiste societyofrock.com het mense amper opgewonde gehad toe hulle berig Abba gaan in 2018 herenig.

“Ons het meer as 30 jaar gewag en gewag en gewag, maar ons gebede is eindelik verhoor,” skryf societyofrock.

“Die groep het aangekondig dat wat hulle ’n ‘virtuele en regstreekse ondervinding’ noem, glo in 2018 sal plaasvind.”

Die webtuiste het selfs vir Benny aangehaal wat glo gesê het: “Ons is geïnspireer deur die onbeperkte moontlikhede van wat die toekoms inhou en is gek daaroor om deel te wees van iets nuuts en dramaties.”

Frida het glo gesê hul aanhangers wêreldwyd vra hulle al so lank om weer bymekaar te kom en sy hoop “die nuwe Abba-skepping sal vir hulle net so opwindend wees soos wat dit my opgewonde maak”.

Toe kom dit uit Abba gaan nie herenig nie. En daar gaan nie ’n toer wees nie.

Die vermaakwebtuiste entertainment.ie het die gerugte van die eerste Abba-toer in 30 jaar afgemaak as net dit – gerugte.

“Wat eintlik gebeur is dat Abba ’n virtuele en regstreekse ondervinding-toer in 2018 gaan bekendstel. Die toer gaan soort van ’n virtuele werklikheid-ondervinding wees. Maar die lede van Abba gaan nie op die verhoog wees en hul treffers speel nie,” berig entertainment.ie.

“Abba het verlede jaar vinnig bymekaargekom vir ’n eenmalige privaat gala-geleentheid in Swede. Meer as dit het hulle nog nie enige planne gemaak vir ’n werklike reünie-toer nie.”

Volgens entertainment.ie het die groeplede saamgespan met Simon Fuller (voorheen die Spice Girls se bestuurder en die man agter Americal Idol) om dié virtuele werklikheid te skep.

En die aanhalings van Benny en Frida? Hulle het dit gesê, maar net in die konteks van die nuwe plan wat hulle het.

Meer inligting oor die virtuele toer sal later vanjaar bekendgemaak word.

