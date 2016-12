‘Familie, vriende, kuier en stilte,’ vir Diaan Lawrenson en haar man dié Feestyd

Die voormalige 7de Laan-aktrise Diaan Lawrenson en haar man, die akteur Jody Abrahams, kan nie wag om hul eerste Kersfees in die mooie Kaap te vier nie.

Die egpaar, wat vroeër vanjaar van Johannesburg na die Moederstad verhuis het, gaan Kersfees tuis in die Kaap deurbring saam met hul skattige sesjarige dogter, Olivia, en hul driejarige seun, Thomas. “Ons het reeds ’n vakansieprogram uitgewerk,” vertel Diaan. “Dit gaan lekker wees.”

En wat beplan hulle vir Kersfees en Nuwejaar? “Familie, vriende, kuier en stilte. Ek en Jody het vanjaar baie min gerus en gaan die meeste voordeel uit die feestyd probeer trek,” vertel Diaan.

Onder die werkprojekte wat hulle besig gehou het, was hul vriendin Hildegardt Whites (Bonita van 7de Laan) se nuwe televisieprogram, Hilde Se Hartsklanke, op VIA. Diaan het agter die skerms as vervaardiger gewerk en Jody het die regie behartig.

“As kind was Kersfees altyd ’n baie spesiale tyd,” vertel Diaan. Die tradisies van die Kersboom en geskenke sit hulle nou met hul kleingoed voort. “Die kos speel ’n groot rol, maar dit gaan oor familie en saamwees. Ons huis is altyd oop vir vriende en familie.”

Wat die Kerstafel betref, is haar man se kos bobaas. “Jody se gerookte ham is altyd boaan my lys. Dit is heerlik,” vertel Diaan.

Vanjaar was ’n groot jaar vir dié bekroonde aktrise, wat 7de Laan ’n paar maande gelede verlaat het. “Daar was baie hoogtepunte: Hilde Se Hartsklanke is beslis een, om die hoofrol in Table Manners te vertolk . . . Maar dis die persoonlike hoogtepunte wat saak maak: Olivia het uitsonderlik goed op skool gevaar en Thomas floreer in die Kaap. Dit gaan goed met die gesin.”

En haar Nuwejaarsvoornemens vir 2017? “Dis om sagter met myself te werk,” vertel Diaan.

Wat werk betref, het sy en Jody groot drome vir aanstaande jaar, maar dit bly eers ’n dig bewaarde geheim. Hou dié ruimte dop!