Emosionele Manie Jackson deel dubbele hartseer nuus

Die gospelsanger Manie Jackson se tannie, Joyce Kruger, is Maandagoggend in die ouderdom van 61 oorlede.

Manie het die nuus op sy Facebook-blad gedeel en by die inskrywing aangedui hy voel “leeggetap”. “Dis so hartseer om geliefdes aan die dood af te staan, maar vyf mense in 10 maande, raak net te erg,” skryf hy.

Hy het verlede week ook sy neef aan die dood afgestaan en sê hy het nie besef dat dit sy laaste oomblikke met sy tannie sou wees nie.

“Dankie tannie, dat jy tot die einde, so mooi na my Pa gekyk het… Nou is julle weer bymekaar,” skryf hy verder.

Die sanger en sy familie het in die afgelope jaar ’n baie moeilike jaar beleef.

Sy neef Hannes Smit is in Mei 2017 in die ouderdom van 50 oorlede weens ’n skielike hartaanval.

“Ons gaan jou vreeslik baie mis… Jou lekker lag, die lekker kuiertjies. En so ook al jou wyse woorde,” skryf hy op Facebook.

Manie se pa, Robbie Jackson, is in Januarie 2017 in die ouderdom van 68 oorlede terwyl sy broer Jaco in Julie 2016 op 45 weens ’n hartkwaal dood is.