Emosionele Derick Hougaard stort hart uit oor Joost van der Westhuizen

Loftus se Liefling, Derick Hougaard, het Sondag Joost van der Westhuizen se veggees geloof nadat hy diep geraak is deur ’n hospitaalbesoek aan hom.

“Joost was ’n mentor voor ek selfs die moed gehad om hom ’n vriend te noem,” het Derick Sondagaand op Facebook geskryf, en bygevoeg: “Ek is nou spyt dat ek nie meer tyd ingeruim het om kosbare oomblikke in sy geselskap deur te bring nie.”

Derick het Joost se broer, Pieter, en familie bedank vir die geleentheid om langs die “legende” se bed te sit sonder dat hy gevoel het hy is in die pad.

“ ’n Mens se grootste vrees is dat niemand eendag in die hospitaal by jou bed sal sit nie,” het Derick geskryf, “maar, ek het nie net hartseer gevoel nie; ek het ook baie geleer.

“Joost is nie alleen nie. Daar is meer mense en liefde langs sy bed as by sommige rugbywedstryde, om nie eens te praat van al die liefde en gebede uit alle uithoeke van die wêreld – en die hele Suid-Afrika.”

Derick het beloof om aan te hou bid vir sy held, mentor en “Superman”.

“Hy het soveel mense se hart aangeraak en ’n verskil in hul lewe gemaak.”

