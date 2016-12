Elvis Blue deel sy Kersplanne

Die sanger Elvis Blue is baie opgewonde oor die Kerstyd en ná ’n besige jaar sien hy uit daarna om die feestyd saam met sy gesin deur te bring.

Wat beplan jy oor die Desembervakansie?

Daar is twee groepe mense in my lewe. Die een groep is my band en die ander groep is my familie. Dié Desember maak ek en my band geraas, en ek en my familie hang uit!

Wat gaan jy op Kersdag doen?

Op Kersdag is ek saam met my vrou en dogters.

Is daar iets op die Kerstafel waarna jy die meeste uitsien?

Enigiets, solank ek dit in my huis kan eet. Ek sal selfs McDonald’s eet vir Kersfees, solank dit saam met my vrou en kinders is!

Het julle enige tradisie oor Kersfees of Nuwejaar?

Gewoonlik gaan ons kerk toe en dan geniet ons ’n lekker rustige dag tuis

Wat is vir jou die lekkerste deel van die Desembervakansie?

Sonskyn!