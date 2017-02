Eksklusief: Bekende rugbyspeler word binnekort eerste keer pa

Die Stormers- en WP-rugbyspeler Cheslin Kolbe word volgende maand vir die eerste keer pa.

Cheslin (23) en sy verloofde, Layla Cupido, se eersteling, ’n dogtertjie, sal na verwagting in Maart haar verskyning maak. “Ons het ’n paar name in gedagte, maar het nog nie op een besluit nie,” vertel Cheslin.

“Ek is baie opgewonde om pa te word. Dit is ’n uitdaging, maar met Layla by my kan dit net goed en maklik gaan,” vertel Cheslin. Hy het verlede jaar as ’n Blitsbok ’n bronsmedalje by die Olimpiese Spele verower.

Die paartjie skop nes in Brackenfell in die noordelike voorstede van Kaapstad. “Die babakamer is nog nie heeltemal gereed nie. Ons moet nog net ’n paar klein goedjies doen,” sê Cheslin, ’n boorling van Kraaifontein.

Weens sy druk rugbyprogram het hy ook nog nie tyd gehad om voorgeboorteklasse saam met Layla by te woon nie. “Maar ek probeer om nie een van die babaskanderings mis te loop nie,” sê hy.

Die paartjie is al drie jaar saam. Cheslin het Layla in 2013 ontmoet ná een van die Streeptruie se Curriebeker-wedstryde op Nuweland. “Dit was liefde met die eerste oogopslag,” vertel hy. “Ek het dadelik vir (my spanmaat) Kurt Coleman gesê sy is die een vir my.”

Die WP-heelagter het verlede jaar ná hul Curriebeker-wedstryd teen die Boland vir Layla die jawoord gevra op Nuweland – dieselfde plek waar hulle mekaar die eerste keer ontmoet het.



She said YES😍😍😍. Blessed with the most beautiful Fiance’ in my life. @laylacupido Thank you for all the kind messages much appreciated and to everyone that was there to share the moment. Special thanks to @linz_brown👊 Thank you to @tintswalo_lodges for having us, couldn’t have asked for a better place.☝ A photo posted by cheslin kolbe (@cheslin15) on Oct 1, 2016 at 5:56am PDT

Sy neef, die 400 m-wêreldrekordhouer en Olimpiese kampioen Wayde van Niekerk, het ook in Desember verlede jaar sy liefie, Chesney Campbell, die jawoord gevra.

Cheslin sluit ná die Stormers se Super Rugby-toernooi vanjaar by die Franse rugbyklub Toulouse aan. “Dit was ’n moeilike besluit, maar ek sien baie uit daarna. Dis ’n nuwe uitdaging vir ons as paartjie,” meen hy.

Tussen alles deur beplan hulle ook hul troue in Desember vanjaar. Maar vir eers maak hulle gereed vir een van hul grootste rolle ooit – om ouers te wees. Veels geluk, julle twee!

Ekstra bron: Netwerk24.com