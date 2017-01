Dorette Potgieter op ‘n goeie plek en in nuwe fliek

In 2011 het die aktrise Dorette Potgieter se persoonlike lewe ’n diep laagtepunt bereik ná haar vyf jaar lange verhouding met die musiekverwerker en sanger Riku Lätti finaal op die rotse geloop het.

Sy was werkloos en platgeslaan, erken sy nou.

’n Jaar of wat later het Dorette stelselmatig opgestaan en weer die rolle begin inryg. In 2015 was sy te sien as die kil boekuitgewer Alicia Francke in die fliek Ballade vir ’n Enkeling, en nou speel sy weer in die nuwe Koos Roets-rolprent, Hoener met die Rooi Skoene, wat die einde van die maand begin draai.

In hierdie riller-komedie vertolk sy die rol van Cecilia de Waal, die gefrustreerde vrou van die skatryk Du Toit de Waal (Deon Lotz).

Maar anders as haar karakter is sy vandag baie positief, vertel Dorette toe ons op die Johannesburgse première van die fliek met haar gesels.

Maar dit was nie in 2010 die geval nie. Verlede jaar nog het sy daardie tyd in herinnering geroep met ’n inskrywing op haar Facebook-blad: “ . . . amper sewe jaar gelede was my tas gepak . . . die laaste gaste het die plaas verlaat en my lewe het soos handomkeer verander.”

In daardie stadium het Dorette, Riku en hul dogtertjie, Lia Luna Li (nou 7), op ’n plaas buite Johannesburg gebly.

“Toe ons opbreek, was die logiese ding om Kaap toe te trek,” verduidelik sy.

“Ek het daar grootgeword en my ouers bly daar. Dis was ’n geval van back to my roots.”

Finansieel het sy swaar getrek. “Ek en Lia het nie ’n vaste plek gehad om te bly nie. Ons het rondgetrek van huis tot huis tussen my ouers en vriende.”

Vandag is daardie swaarkrytyd verby en Dorette se loopbaan is weer op dreef. Hier by die Cedar Square-winkelkompleks in Fourways, Randburg, begin haar nuutste fliek oor ’n paar minute in die teater draai.

“Ek is baie opgewonde oor Hoener met die Rooi Skoene,” vertel sy voor sy aanstaltes maak na die ingang. “Cecilia was ’n baie lekker rol om te speel. Sy is ’n stoute meisie wat van haar jonger skelmpies hou!”

Op daardie noot wil ons tong in die kies weet wat die swakste aanlêsin is wat iemand al vir haar gesê het.

“Was dit seer toe jy uit die hemel geval het?” antwoord sy.

En die mooiste een? “Ek wag nog vir daardie een!”