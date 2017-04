Disney-akteur neem sy eie lewe

Die 35-jarige akteur Michael Mantenuto het sy lewe Maandag in Washington geneem.

Michael was bekend vir die rol wat hy wat in die Disney-fliek Miracle gespeel het. Die Des Moines-polisiediens het volgens ’n verklaring op sy lyk afgekom.

“Dié van julle wat Mike goed geken het, sal hom onthou vir sy passievolle liefde vir sy gesin en sy toewyding tot die ‘gesondheid’ van die mag,” het sy groepbevelvoerder in die weermag, kol. Guillaume “Will” Beaurpere, Woensdag in die verklaring gesê.

“Ons diepste medelye gaan Mantenuto se familie, vriende en spanmaats. Ons is toegewy daartoe om hulle te ondersteun is hierdie moeilike tyd.”

Michael word oorleef deur sy vrou, Kati Vienneau, sy dogter, Ava, seun, Leo, en sy ouers Joseph en Kerry Mantenuto.

Die akteur het in die Miracle (2004) die rol van die verdediger Jack O’Callahan vertolk – die fliek het gegaan oor die VSA se mans-yshokkiespan wat in 1980 die Sowjetunie by die Winterspele geklop het.

Ná sy vertoning in Miracle het hy in 2006 in die televisiefliek Dirtbargs gespeel in ’n ondersteunende rol en in 2008 ’n heelwat kleiner rol in die komedie Surfer, Dude. Michael het egter hierna die rolprentbedryf vaarwel geroep en hom by die weermag se spesiale magte aangesluit.



Hier is ’n greep uit die fliek Miracle:

