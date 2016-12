Dis ’n ekstra spesiale Kersfees vir Kurt Darren

Kurt Darren en sy vrou, Dunay, geniet vanjaar hul eerste Kersfees as ’n gesin van vier. Hierdie sal hul babaseun, Kade se eerste Kersfees wees saam sy ousus Kyrah (2).

Huisgenoot het ’n bietjie by Kurt gaan hoor wat hierdie feestyd op hul rooster is.

Wat beplan jy om in die Desembervakansie te doen?

Terwyl julle vakansie hou, gaan ek julle landswyd vermaak en hopelik ’n glimlag op jul bakkies sit!

Wat gaan julle op Kersdag doen?

Ek is die 24ste en 25ste af, dus gaan ek seker maak daar is ’n Kersboom vir my gesin opgerig. Ek wil nooit ooit ’n Kersfees saam met hulle mis nie. Geen geld is dit werd nie.

A photo posted by Kurt Darren (@kurtdarren) on Nov 23, 2016 at 10:01pm PST

Is daar iets op die Kerstafel waarna jy die meeste uitsien?

Kyk, ek hou van ’n vol tafel oor Kersfees, maar dis daardie samesyn wat ek gaan opvreet!

Wat is vir jou die lekkerste van die Desembervakansie?

Die beste deel van Desembervakansie is dat ek weet as ek wel met vakansie is, is ek by my geliefdes. Ons sal beslis iewers langs die kus ontspan, kastele bou en ure lank swem. Ek kan nie wag nie!