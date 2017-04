Dis amptelik! Johnny Depp se eks BEVESTIG op Instagram Elon Musk is haar nuwe liefde

Amber Heard het haar romanse met Elon Musk Instagram-amptelik gemaak deur ’n kiekie van haar saam met die sakemagnaat op die fotodeelwebtuiste te plaas.

Die twee is verlede Julie die eerste keer saam gesien, maar het eers hul verhouding stil gehou, want Amber was in ’n bitter egskeiding van die akteur Johnny Depp gewikkel.

Maar Sondag het Amber eindelik die nuwe man in haar lewe bekendgemaak deur ’n prettige foto te plaas waarop Elon op ’n tafel sit met ’n soenmerk aan sy wang langs die aktrise met helderrooi lipstiffie aan.

Cheeky A post shared by Amber Heard (@amberheard) on Apr 23, 2017 at 5:11pm PDT

Sy het die byskrif “Cheeky” daarby getik.

Amber verfilm nou Aquaman in Australië en het Sondagaand saam met die rolprent se regisseur James Wan, die uitvoerdende vervaardiger Rob Cowan en haar kêrel gaan uiteet.

Elon het ’n soortgelyke kiekie van die twee se aand uit by die steak-restaurant Moo Moo’s gedeel met die byskrif: “Eet moo moo by Moo Moo Gold Coast saam met @AmberHeard, @CreepyPuppet en @CowanFilms.”

Die twee se Instagram-debuut kom nadat hulle vroeër die dag die nuus gehaal het toe hulle ’n uistappie na die Currumbin Wildlife Sanctuary in Queensland, Autstralië, geniet het.

Dit was die eerste keer dat die paartjie tevrede was dat fotograwe hul romanse vaslê en Amber en Elon het baie verlief gelyk toe hulle hand aan hand by die reservaat instap.

Luidens berigte was twee van Elon se ses seuns saam met hulle op die uitstappie.

Amber en Elon se verhouding gaan skynbaar van krag tot krag. Die aktrise se pa, David, het onlangs aan die Britse tydskrif Grazia gesê sy aktrise-dogter sou graag saam met Elon voor die kansel wou staan.

“Amber en Elon is albei baie ernstig oor mekaar. Sy sou graag wou trou. Een van die goed wat hulle wil doen, is nes skop en ’n gesin hê. Hulle maak planne daarvoor,” het hy aan die tydskrif gesê.

Maar ’n bron na aan Amber het David se bewerings afgemaak en gesê: “Hulle het geen planne om te trou nie.”

Beide Amber en Elon was voorheen getroud – Elon met die aktrise Talulah Riley. Die twee het in 2010 die eerste keer afgehaak, maar is twee jaar later uitmekaar. Hulle is weer in 2013 getroud, maar Elon het op 31 Desember 2014 ’n egskeiding gevra.

© Cover Media