Dié sexy bekende het tonge los oor haar ‘nuwe liefie’

Wie is die nuwe geheimsinnige man met wie Amber Rose Sondag in Miami Florida ’n teer oomblik gedeel het?

In die foto kan duidelik gesien word hoe Amber gemaklik op die onbekende man se skouer lê met haar kop.

Dit blyk of die foto dieselfde dag geneem is as die dag toe Amber en French Montana by dieselfde see gekarjakker het!

French, wat vroeër met die werklikheidsster Khloe Kardashian in ’n verhouding was en Amber het Sondag ’n prettige dag in die water gehad.

Hul pret het selfs verder gegaan toe die twee later saam in ’n klub opgemerk was.

By ’n kiekie wat Amber in die sosiale media gedeel het skryf sy “My broer vir altyd”.

A post shared by Amber Rose (@amberrose) on May 13, 2017 at 2:32pm PDT

Is daar dalk iets meer aan die broei?

Bronne: Mail Online, TMZ, Magazine Features