Die peperduur geskenke wat beroemdes mekaar gee sal jou na jou asem laat snak

Die bekendes en beroemdes van Hollywood en elders laat nie op hul wag as dit kom by die gee van peperduur geskenke nie. Ons het ‘n paar uitgesonder.

Die liefde kos nou wel niks, maar Drake, die Hotline Bling-sanger, het geen kanse gewaag toe hy sy nuwe romanse met Jennifer Lopez, sangeres van Jenny from the Block, wou verstewig nie, en het haar aan die begin van die jaar ’n diamanthalssnoer van $100,000 (sowat R1 35 miljoen van Tiffany & Co. gegee.

Ek wed jou die 47-jarige ma van twee sien uit na haar verjaardaggeskenk.

Jay Z is lankal besig met Big Pimpin’, maar sy verjaardaggeskenke het ’n vlak of twee gestyg met die sangeres Beyoncé as sy vrou.

Voor hul huweliksprobleme hoofnuus geword het, het Bey haar rapper-man op sy 41ste verjaardag met ’n Bugatti Veyron Fbg par Hermès van $24 miljoen (toe sowat R174 miljoen) bederf, berig LA Times.

Bey heers nie net oor die poptrefferlys nie, maar sy is ook koningin van groot gebare.

Wat gee ’n mens vir die modeslaaf wat reeds alles het? Blykbaar ’n seksspeelding van $1,7 miljoen (toe R12,85 miljoen).

Die sokkerikoon David Beckham het na bewering in 2004 vir sy vrou, Victoria, ’n diamantversierde platinum-bykomstigheid gegee wat die wenkbroue laat lig het.

Peperduur, maar dit sluit ’n verwyderbare diamantring en bypassende diamanthalssnoer in – ’n geskenk wat ’n op meer as een vlak sal bevredig.

Waar het dinge verkeerd gegaan? Nadat Angelina Jolie vir Brad Pitt ’n hartvormige privaat eiland van $12 miljoen (toe sowat R117,6 miljoen) gekoop het, was ons oortuig dit was een romanse tussen beroemdes wat gaan hou.

Dit was ook nie die eerste keer dat Angie vir haar man grond gekoop het nie. Sy het in 2011 geld uitgehaal vir grond met ’n waterval daarop, in die hoop dat Brad ’n huis daar naby sou bou. Hopelik het sy die kwitansies gehou toe sy hom om ’n egskeiding dagvaar.

Courteney Cox, medester van Jennifer Aniston in Friends, het ’n ekovriendelike geskenk vir haar gesondheidsbewuste pel gekies.

Hul vriendskap deur dik en dun maak bewonderaars gelukkig, en Courteney het bewys dit sal vir ewig hou toe sy vir die ster van Horrible Bosses in 2008 ’n fiets van Chanel vir $12,000 (toe sowat R99 000) gekoop het, kompleet met ’n gekwilte leersitplek.

Tom Cruise was absoluut smoorverlief op Katie Holmes.

Wie kan sy springery op die rusbank vergeet? Dit was dus geen wonder dat hy in 2005 sy toenmalige verloofde kwistig met die moeder van alle geskenke vir beroemdes bederf het nie – haar eie privaat straler as trougeskenk teen die grootoogprys van $20 miljoen (toe sowat R127,2 miljoen).

Kim Kardashian en Kanye West is die laaste van die groot verkwisters, maar Kim se verbeelding het hoogty gevier toe in Kanye se verjaardag in 2015 aanbreek.

Die werklikheidster het volgens berigte die hele Staples Center, tuiste van die Los Angeles Lakers-basketbalspan, gehuur het sodat Kanye en sy pelle ’n vriendskaplike wedstryd kon geniet.

Die prysetiket was ’n koel $110,000 (toe sowat R1,34 miljoen). Hoop daar is ten minste met die rustyd ’n paar lemoene verskaf!

© Cover Media