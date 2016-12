Die nuwe jaar hou groot dinge in vir die komiese Piet Pompies en sy vrou

Desembermaand is vir die meeste mense vakansietyd, “maar vir die meeste kunstenaars is dit die peak-tyd vir vertonings”, sê die sanger en vermaaklikheidskunstenaar Piet Pompies.

Piet is self die maand op toer met optredes van Kimberley tot die Strand, waarna hy sy toerbussie se neus in die rigting van Mpumalanga gaan stoot.

Huisgenoot het onlangs berig oor Pieter Rischmuller, die kunstenaar wat lewe gee aan die komiese persona Piet Pompies, se troue op 26 November met Lanie Dekker (Nee vir Piet Pompies, ja vir my Pieter, 8 Desember 2016).

Omdat daar nie tyd vir ’n wittebrood was nie, toer Lanie nou saam met Pieter van kuierplek tot kuierplek waar hy optree.

Hulle kon darem so “drie daggies aan die Weskus afknyp om te ontspan”, vertel Pieter.

“Ek en Lanie geniet die gasvryheid, rustigheid, vars lug en natuurskoon van die Weskus.”

Pieter en sy gesin het Kersdag tuis in Pretoria deurgebring.

“Kersfees is vir ons ’n tyd van liefde en samesyn met ons geliefdes en familie. Ons gaan ’n lekker Kersmaal geniet en familiespeletjies speel.

“Natuurlik sien die vier seuns die meeste uit om die Kersgeskenke oop te maak. Ons gebruik ook die tyd om hulle te leer dat Kersfees nie net oor geskenke gaan nie, maar oor die geboorte van Jesus en om liefde te betoon aan mekaar en jou medemens.”

Pieter en Lanie is juis betrokke by die liefdadigheidsorganisasie Spreading the Love, waar hulle uitreik na minderbevoorregte mense.

Is daar een wens wat Pieter kan wens?

“Dat my vrou en kinders gesond sal wees en gespaar sal word in die jaar wat kom. Hul liefde is die grootste geskenk.”

Die nuwe jaar hou ook groot dinge vir Piet Pompies in. Sy volgende album, Ontmasker, word in Maart uitgereik en daar word intussen ook hard gewerk aan die opening van die Piet Pompies aanlyn winkel en die Lady Rischmuller aanlyn boetiek.