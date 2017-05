Die Nutsman se sewejarige seun geboelie – so kom maaitjie tot sy redding

Hulle Rainn is “desperaat en hartseer” vertel Michelle Garforth-Venter op haar Facebook oor haar en Riaan “Die Nutsman” Venter se sewejarige seuntjie.

’n Boelie het sy plantjie, waarna hy moes omsien tot die einde van sy gr. 1-jaar, flenters getrap by die skool in Atlanta, Georgië.

Hulle is al goed ingeburger in die Stad van Perskes (soos Atlanta ook bekendstaan), waar sy, soos in Suid-Afrika, TV-werk as joernalis doen en hy in ’n werkswinkel as kreatiewe bouer aan onder andere fliek-stelle werk.

Riaan het in Suid-Afrika bekend geraak deur sy TV-programme, Die Nutsman en DIY met Riaan, waarin hy kykers geleer het om allerhande selfdoen-produkte baas te raak.

Rainn het vanjaar met skool begin. Sy het hom nog nooit so sien huil oor sy verwoeste plant en die bakkie waarin dit was nie.

Hy het twee maande lank aan die plant gegroei. “Mommy, dis sestig dae!” het hy tussen die snikke deur aan Michelle vertel.

Hulle moes van die pad aftrek sodat hy kan asemhaal en hulle “aan ’n manier kon dink om hulself uit die hartseer en die verlies van die plantjie los te wikkel.” Hy het hard en lank gehuil en Michelle-hulle moes aan maniere dink om dit beter te maak.

Maar toe kom sy beste maatjie, Spencer Kennedy tot sy redding . . .

Sy het die inskrywing op Facebook geplaas omdat sy gevoel het ander ouers sou ook kon aanklank vind by hulle ervaring met ’n boelie.

“Arme baba . . . dit lyk asof dit dalk meer te doen het met die teleurstelling dat ’n kind so wreed kon wees,” is Lauren Dale se reaksie.

“Ek is ’n groot voorstander daarvan om saam met die onderwyser en die kind se ouers te werk om die geboelie in die kiem te smoor en Rainn te bemagtig sodat hy nie sal voel dat hy geen beheer oor sy lewe in die klaskamer het nie,” is haar raad.

“Dis moeilik,” skryf Linda Zama. “Vat hom uit en gesels met hom om te verstaan dat daar altyd iets opwindend wag as so iets gebeur.”

En dit gebeur toe ook. “Ons het ’n gelukkige einde gehad toe Rainn se beste vriend sy plant vir hom gegee het,” vertel Michelle uit Atlanta.

“Hoe gaaf is dit nie?” Dit was ’n boontjieplant wat hy ekstra gehad het en dit was net so groot soos Rainn se dooie plantjie.

“Rainn gaan vir hom ’n suurlemoenboompie gee wat nog vir jare lank vrugte gaan dra,” vertel Michelle verder.