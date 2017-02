Die jongste nuus oor Joost van der Westhuizen se toestand

Nadat dit bekend geword het die oud-Bokheld Joost van der Westhuizen is Saterdag in ’n kritieke toestand gehospitaliseer, het gerugte oor sy beweerde dood soos ’n veldbrand versprei.

Die J9-stigting het egter dié gerugte in die kiem gesmoor toe hy in ’n kort verklaring op Facebook die teendeel bevestig het.

“Joost is steeds besig om in die hospitaal te veg. Hou aan bid vir hom,” skryf die stigting.

Facebook-volgelinge van die stigting is vermaan om hulle nie aan die valse gerugte te steur nie.

“Volg asseblief net hierdie blad vir enige nuus (oor Joost). Daar is talle gerugte (wat die ronde doen), maar ons sal aanhou om die ware besonderhede (op hierdie blad) te deel.”

Van die gerugte wat Huisgenoot onder oë gehad het sê onder meer: “Hierdie het nou ingekom van ’n uiters betroubare bron. Rus in vrede Joost! Joost is oorlede. Nog nie amptelik nie. Wag seker eers dat al die familie in kennis gestel word. Rus in vrede ou grote.”

’n Ander Facebook-gerug strook hiermee: “Shame Joost is oorlede!! So so sad!! #legend”

Intussen het plaaslike bekendes gereageer op die nuus van Joost se opname in die hospitaal:



Die Joost wat ek ken is 'n taai ou bliksem. Vasbyt broer. Ons dink aan julle. Vat dit soos 'n wegwedstryd… — Steve Hofmeyr (@steve_hofmeyr) February 4, 2017