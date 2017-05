Die Heuwels Fantasties se 5de album is hier – kyk na ’n video-onderhoud met die band

Dit is wel al hul vyfde CD-uitreiking, maar die senuwees knaag steeds.

So vertel die vierstuks van die alternatiewe-pop/rockgroep Die Heuwels Fantasties oor hul nuutste uitreiking, OKAY!.

“Ja, hierdie Vrydag is dit showtime,” sê die sanger en liedjieskrywer Hunter Kennedy in The Fairway Hotel in Randburg. Hulle gaan hier tuis voor hul groot buitelug-optrede by Weiveld net buite Pretoria, wanneer hulle die album aan hul ondersteuners gaan bekendstel.

Die sanger en liedjieskrywer Pierre Greeff vertel hulle wou met OKAY! die tydstip weergee waarin hulle hulself bevind.

“Elke album is soos ’n foto-album. Wanneer jy daarna luister, luister jy half terug na die tyd hoe jy gevoel het toe jy dit geskryf het.”

Hulle het inspirasie gaan vind op Vleesbaai op die Tuinroete, verduidelik die hoofkitaarspeler, Fred den Hartog, oor die skeppingsproses verlede jaar. Daarna het hulle dit by die Sunset-ateljee op Stellenbosch opgeneem.

Die tromspeler, Sheldon Yoko, onthou hulle het elke keer gebraai wanneer hulle uit die ateljee gekom het.

“Alles onder die son,” voeg Pierre by en rits op sy vingerpunte ’n lys vleissoorte af wat op hul rooster was.

Hunter vertel musiek bied al vandat hy bewus geraak het van die wêreld om hom vir hom konteks.

“Ek het nog doek gedra toe ek gestrek het na die draaitafel om Wake Me Up Before You Go-Go vir die tiende keer te luister. Op Born in the USA het ek met ’n vadoek-bandana en tennisraket-kitaar op my bed rondgespring. MxPx en Blink-182 het my deur meisieprobleme gekry, en ek het op punk-musiek geleer kitaarspeel.”

En waar is die groeplede nou in hul lewe? Hulle kyk na mekaar. “Alles is okay!” sê hulle dan uit een mond.

Kyk hier na ’n video-onderhoud met Die Heuwels Fantasties: