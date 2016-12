Derick Hougaard se eerste Kersfees alleen saam met sy seuns

Vanjaar sal die oud-Springbokrugbyspeler Derick Hougaard se eerste Kersfees alleen saam met sy twee seuns wees.

En hy is omtrent uit sy vel van opgewondenheid om dié dag saam met sy en die sangeres Karlien van Jaarsveld se twee blondekop-bulletjies deur te bring. Derick en Karlien is in Oktober verlede jaar geskei.

Daniël en Eliah het op 19 Desember hul derde verjaardag gevier.

“Vir die eerste keer het ek my eie Kersboom met versierings gekoop,” vertel Derick.

“My seuns het net met groot oë gekyk hoe Pappa alles alleen doen. Maar toe die liggies aangaan – dit was ’n gesig wat geld nie kan koop nie.”

Vra jy of daar al geskenke onder die boom is, lag Derick. “Nee, Pappa sal nog moet gaan doen waarvan hy die minste hou. Shop!”

Een ding weet Derick beslis en dit is dat dié Kersfees nie die laaste saam met sy seuns sal wees nie. Elke feestyd wat hulle saam deurbring, “sal net meer spesiaal raak met tyd”.

Derick se oorspronklike plan was om Kersdag alleen saam met die seuns te kuier. Maar vriendinne het die drie Hougaards vir ’n spitbraai genooi.

Hy en die seuns gaan die dag deurbring soos hy glo ’n mens moet: Saam met spesiale mense in liefde. Ongelukkig nie saam familie nie, maar dit sal ’n dag wees waarin liefde en vrede gedy.

Derick sê soos ’n mens ouer word, vergeet jy amper hoe spesiaal Kerstyd vir baie gesinne kan wees.

“Maak nie saak wat jy dink oor Kersfees nie. Of dit regtig Jesus se geboortedag is en of dit net bloot ’n mensgemaakte geldmaakstorie is.

“Dalk is die les net vir myself. In die gejaag na wind en in ’n siek wêreld met baie seer en soveel verkeerd, vergeet ons om te bly glo soos kinders.”