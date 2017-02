Britney Spears se susterskind (8) in ernstige ongeluk – ‘Sy was vasgekeer’ en ander hartverskeurende besonderhede

Jamie Lynn Spears se agtjarige dogter is Sondag deur haar veiligheidsgordel onderwater vasgekeer nadat die alle-terreinvoertuig wat sy bestuur het, in ’n dam beland het.

Somewhere in a duck blind 💛💚 A photo posted by Jamie Lynn Spears (@jamielynnspears) on Nov 26, 2016 at 9:34am PST

Britney Spears (35) se susterskind, Maddie, is per helikopter hospitaal toe gebring nadat die Polaris-voertuig waarin sy was, in Tangipahoa Parish, Louisiana omgeslaan het.

Aanvanklik is berig Jamie Lynn (25) se kind was saam met haar ekskêrel, Casey Aldridge, op ’n jagtog. Die owerheid sê egter die ongeluk het op die familie se eiendom gebeur terwyl die ma en Maddie se stiefpa, Jamie Watson, in afgryse toegekyk het.

Luidens ’n polisieverslag deur sheriff Daniel Edwards het Maddie uitgeswaai om ’n dreineringsloot te vermy.

“Sy het te ver uitgeswaai en die voertuig het in die dam beland. Die voertuig en kind het voor hul oë onder die water verdwyn. Die kind se ma, stiefpa en ander familielede het binne sekondes in die dam gespring om haar te probeer red. Die kind is deur die sitplekgordel vasgekeer. Die Acadian-ambulansdienste het binne twee minute opgedaag en gehelp om die kind uit die koue water te bevry.”

Maddie is in ’n stabiele maar kritieke toestand in die hospitaal.

Nadat nuus van die ongeluk bekendgemaak is, het die Spears-familie aanhangers vir hul steun bedank. Maddie se oupa, Jamie, het die publiek gevra om die kind in hul gebede te hou.

Hy het aan Entertainment Tonight gesê: “Al wat ek kan sê, is bid vir ons baba Maddie.”

