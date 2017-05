Boet Bobby deel dierbare boodskap aan Karlien van Jaarsveld ná sy GROOT NUUS bekendmaak

Gelukwense stroom in ná Karlien van Jaarsveld haar swangerskap met haar en die oud-rugbyspeler Joe Breytenbach se eerste kind aangekondig het.

“Baie baie geluk julle twee. Die Here het julle ryklik geseën. Karlien ek is regtig so bly vir die wonderlike liefde wat jy gekry het. Julle is twee amazing mense en gaan lewe voluit,” skryf Cally Viviers.

“Kom ons hoop dis n dogtertjie dan kan die seuns ou boeties wees en lekker met sussie speel. Jy verdien dit,” skryf Carlien Theron.

“Wonderlikste geskenk wat mens kan ontvang. Wag nou in spanning om te hoor of dit ’n seuntjie of dogtertjie is,” skryf Leonie Marais.

Zonika Drysdale sê sy weet Karlien gaan net so ’n wonderlike mamma wees soos sy vir haar twee seuntjies, Eliah en Daniël is.

En natuurlik het haar broer, Bobby van Jaarsveld, ook ’n tydjie afgeknip om sy sussie geluk te wens.



“Jy verdien al die geluk wat na jou kant toe kom. Geluk aan jou en Joe – julle gaan amazing ouers wees!” skryf hy.

Karlien en Joe het in Maart 2017 afgehaak.