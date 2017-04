Bill Cosby se dogter: ‘My pa is nie ‘n verkragter nie’

Bill Cosby se dogter veroordeel die bewerings van seksuele aanranding teen haar pa en ook die mense wat dit maak en hou vol hy is nie ’n gewelddadige man of ’n “verkragter” nie.

Die ster van The Cosby Show gaan hom in Junie vanjaar in die hof verdedig teen aanklagte van onsedelike aanranding te midde van bewerings dat hy Andrea Constand, ’n voormalige werknemer van die Temple-universiteit, in 2004 by sy huis in Pennsylvania bedwelm en seksueel aangerand het. En sy dogter, Evin, hou vol haar pa is onskuldig.

“Die openbare vervolging van my pa, my kinders se oupa, en die wreedheid van die media en diegene wat my pa as ’n ‘verkragter’ brandmerk sonder dat hulle eens die waarheid weet en wat ons familie en ons vriende verneder oor ons my pa verdedig, maak dit alles veel erger vir my familie en my kinders,” skryf sy in ’n plasing vir NNPA Newswire.

“Wanneer mense so vinnig is om haat te versprei en aantygings van grusame geweld teen my pa maak, is hulle gevoelloos in hul onverskilligheid oor die skade wat hulle ander berokken.”

Evin verdedig dan haar pa deur te suggereer sy beweerde slagoffers se stories “maak nie sin nie”. Sy veroordeel ook die media daarvoor dat hulle weier om na Bill se kant van die saak te luister.

“Pleks van deur die strafregstelsel gaan, word die stories nooit ondersoek nie en net herhaal,” voeg sy by. “Dit word as die waarheid aanvaar. Ma pa het homself probeer verdedig. Sy prokureurs het hom probeer verdedig, maar hulle is almal gedagvaar.”

“Mense het heeltyd na my uitgereik en gevra: ‘Hoekom sê jou pa nie iets nie,” vertel sy. “Ek het aanhou sê: ‘Hy probeer, maar die media stel net in die vroue se stories belang’. Vriende van ons het probeer help, maar die media wou nie druk wat hulle sê of weet nie . . . Niemand wou hul ondersteundende woorde druk nie.”

Meer as 50 vroue het in onlangse jare na vore gekom met historiese klagtes van seksuele aanranding teen die veteraan-komediant. Sy verteenwoordigers het die bewerings herhaaldelik ontken.

Bill het nie self oor die beskuldigings gepraat nie, maar nou bekendgemaak hy het sy sig verloor. Die akteur onthul toe hy twee jaar gelede een oggend wakker word, kon hy nie sien nie. Dokters het sedertdien bevestig hulle sal nie sy sig kan herstel nie.

Maar Bill laat nie toe dat sy probleme met sy sig en die reg hom onderkry nie en hoop hy kan sy loopbaan as komediant binnekort weer op dreef kry.

“Ek mis dit alles en ek hoop daardie dag sal kom,” sê hy.

“Ek het roetines en stories waaraan ek werk. Ek dink daaroor om iewers in Amerika op die verhoog te stap en op ’n stoel te gaan sit en die vertoning te lewer wat die begin van die volgende hoofstuk van my loopbaan sal wees.”

– Cover Media